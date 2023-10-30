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بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل

10/30/2023 7:18:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬للصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬المقبل‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وقامت‭ ‬سهى‭ ‬صالح‭ ‬حمادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لمتابعة‭ ‬آليات‭ ‬عمل‭ ‬التسجيل،‭ ‬واطلعت‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬اللجان‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬لعملية‭ ‬التسجيل،‭ ‬ومدى‭ ‬سهولة‭ ‬العملية‭ ‬وترتيبها،‭ ‬والتقت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭.‬

وأشارت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تقديم‭ ‬عملية‭ ‬تسجيل‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬للعام‭ ‬المقبل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬عمليات‭ ‬التخطيط‭ ‬والاستعداد‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬وكذلك‭ ‬التسهيل‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭.‬

وأشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بحسن‭ ‬التنظيم‭ ‬وسرعة‭ ‬الإنجاز‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬وعملية‭ ‬التشخيص‭.‬

وبحسب‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المعد‭ ‬لعملية‭ ‬التسجيل‭ ‬فإنها‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬16‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وعلى‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتسجيل‭ ‬ضرورة‭ ‬التقيد‭ ‬بالمواعيد‭ ‬المحددة‭ ‬لمواليد‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬وملء‭ ‬استمارة‭ ‬التسجيل‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬حضور‭ ‬الطفل‭ ‬لإجراء‭ ‬عملية‭ ‬التشخيص،‭ ‬واصطحاب‭ ‬الوثائق‭ ‬الثبوتية‭ ‬الأصلية‭. ‬

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