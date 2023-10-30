بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بدأت وزارة التربية والتعليم إجراءات تسجيل الطلبة المستجدين للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2024-2025 وذلك في صالة وزارة التربية والتعليم.
وقامت سهى صالح حمادة المدير العام لشؤون المدارس بزيارة تفقدية لمتابعة آليات عمل التسجيل، واطلعت خلالها على عمل اللجان والإجراءات المتبعة لعملية التسجيل، ومدى سهولة العملية وترتيبها، والتقت عدداً من الطلبة وأولياء الأمور.
وأشارت المدير العام لشؤون المدارس إلى أن قرار وزير التربية والتعليم تقديم عملية تسجيل الطلبة المستجدين للعام المقبل يهدف إلى بناء عمليات التخطيط والاستعداد للعام الدراسي بشكل أفضل، وكذلك التسهيل على الطلبة وأولياء الأمور.
وأشاد عدد من أولياء الأمور بحسن التنظيم وسرعة الإنجاز من حيث تسلم الأوراق الثبوتية وعملية التشخيص.
وبحسب الجدول الزمني المعد لعملية التسجيل فإنها ستستمر حتى يوم الخميس 16 نوفمبر، وعلى الراغبين بالتسجيل ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة لمواليد كل شهر، وملء استمارة التسجيل الموجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم مع ضرورة حضور الطفل لإجراء عملية التشخيص، واصطحاب الوثائق الثبوتية الأصلية.
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