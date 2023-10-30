رئيس الشورى يشيد بازدهار وتطوّر العلاقات البحرينية اليابانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن علاقات الصداقة الوطيدة بين مملكة البحرين واليابان تشهد تطورًا وازدهارًا متواصلاً في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مشيدًا بالشراكات القائمة بين البلدين الصديقين، والتعاون والتنسيق المستمرين لتعزيز المصالح الثنائية، والدفع نحو مزيد من العمل المشترك، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى صباح أمس مياموتو ماسايوكي سفير اليابان لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على الجهود المثمرة، والمساعي المتواصلة التي بذلها السفير مياموتو ماسايوكي، لتعميق العلاقات البحرينية اليابانية، ودعم مسارات التشارك والتعاون المثمر في شتى المجالات، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية المقبلة.
من جانبه، أعرب سفير اليابان لدى مملكة البحرين عن الفخر والاعتزاز بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطوّر مستمرين على الأصعدة كافة، مؤكدًا حرص اليابان على حصد المزيد من النجاح والتميّز في العلاقات المتجذرة مع مملكة البحرين، والبناء على ما تحقق من مصالح مشتركة بين البلدين الصديقين على مدى العقود الماضية.
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