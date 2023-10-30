رئيس الشورى يشيد بازدهار وتطوّر العلاقات البحرينية اليابانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬مياموتو‭ ‬ماسايوكي‭ ‬سفير‭ ‬اليابان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المثمرة،‭ ‬والمساعي‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬السفير‭ ‬مياموتو‭ ‬ماسايوكي،‭ ‬لتعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬اليابانية،‭ ‬ودعم‭ ‬مسارات‭ ‬التشارك‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المقبلة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬اليابان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬وتطوّر‭ ‬مستمرين‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬اليابان‭ ‬على‭ ‬حصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتميّز‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬المتجذرة‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مصالح‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭.‬

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