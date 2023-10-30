الخدمات الطبية الملكية تدشن نظام المعلومات الصحية الإلكتروني المطور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الشيخ فهد بن خليفة: النظام يلبي احتياجات المرضى ضمن نظام آن ودقيق وآمن
في إطار الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطبيق الاستخدام الأمثل للأنظمة بما يصب في مصلحة المرضى، دشن العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية نظام المعلومات الصحية الإلكتروني بنسخته الجديدة المطورة وهو نظام ( RMS ) آمن وموحد في كل المستشفيات والمراكز التابعة للخدمات ما من شأنه المساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
حيث صرح العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بأن تطبيق نظام ( RMS ) في الخدمات الطبية الملكية جاء لتلبية احتياجات المرضى ضمن نظام آني ودقيق وآمن، بهدف أن يكون لكل مواطن ملف طبي واحد يشتمل على تاريخه الصحي ضمن منظومة متكاملة، إضافة إلى نظام إداري لتنفيذ كل العمليات الإدارية ضمن نظام موحد ومتكامل لإدارة الموارد البشرية والإدارة المالية وإدارة المخازن وإدارة المشتريات بالمستشفى العسكري، مستشفى الملك حمد الجامعي، مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، مركز البحرين للأورام. ما يساعد المسؤولين التنفيذيين في المستشفيات والمراكز على اتخاذ القرارات الدقيقة والسليمة بسرعة ودقة مع الحفاظ على جودة العمليات الإدارية وتوثيقها لضمان حسن سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين والمرضى والموردين.
وأكد أنه في ظل جهود إدارة الخدمات الطبية الملكية تم تدشين نظام المعلومات الصحية الإلكتروني الموحد ( RMS ) في الربع الأخير من عام 2023، وهو نظام طورته الكوادر البحرينية في وقت قصير وبأقل التكاليف، لتحسين الإجراءات اليومية لمتطلبات التشخيص والمعالجة الطبية والخدمات الإدارية المساندة من خلال نظام معلوماتي موحد متطور شامل ومتكامل وهو يشمل التاريخ الصحي للمريض وكل ما يتعلق بحالته المرضية، مثل التقارير الطبية، الأشعة التشخيصية، التحاليل الطبية، الوصفات الدوائية والعلاجية للمرضى، ما له الأثر الإيجابي في تيسير اطلاع الأطباء على بيانات المرضى وإتمام إجراء الفحوصات الطبية ومراجعة الأطباء الاستشاريين والمتخصصين في جميع المستشفيات والمراكز التابعة للخدمات الطبية الملكية.
ويحتوي نظام ( RMS ) على شاشة متابعة رئيسية توفر معلومات دقيقة وآنية عن العيادات الخارجية والأجنحة، وأقسام الطوارئ والعمليات الجراحية، كما تقدم إحصائيات آنية ودقيقة حول نسبة الإشغال للأسرة بالإضافة إلى مواعيد المراجعات الطبية، ما يساعد المسؤولون في المستشفيات والمراكز التابعة للخدمات على اتخاذ القرارات الدقيقة لضمان حسن سير العمل بشكل أسرع.
وأشاد العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة بقدرات النظام المعلوماتي الصحي الإلكتروني الموحد ( RMS ) وكفاءته، سرعة أدائه، دقته وسهولة الوصول إلى المعلومات الطبية الخاصة بالمريض، وكل ما يخص الأمور الإدارية لتقديم خدمات مميزة للمراجعين والموردين في شتى مناحي الخدمات الطبية والإدارية.
وقدم العميد الشيخ فهد شكره وتقديره لفريق العمل والقائمين على تطوير هذا النظام، مشددا على حسن التعاون والتنسيق في كل ما يسهم في مسيرة التطور الصحي في مملكة البحرين.
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