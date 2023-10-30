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الخدمات الطبية الملكية تدشن نظام المعلومات الصحية الإلكتروني المطور

10/30/2023 7:18:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الشيخ فهد بن خليفة: النظام يلبي احتياجات المرضى ضمن نظام آن ودقيق وآمن

في‭ ‬إطار‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الموضوعة‭ ‬لتطبيق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للأنظمة‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المرضى،‭ ‬دشن‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬نظام‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحية‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بنسخته‭ ‬الجديدة‭ ‬المطورة‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ (‬ RMS ‭) ‬آمن‭ ‬وموحد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬التابعة‭ ‬للخدمات‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

حيث‭ ‬صرح‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بأن‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ (‬ RMS ‭) ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬جاء‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المرضى‭ ‬ضمن‭ ‬نظام‭ ‬آني‭ ‬ودقيق‭ ‬وآمن،‭ ‬بهدف‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬ملف‭ ‬طبي‭ ‬واحد‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬تاريخه‭ ‬الصحي‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬إداري‭ ‬لتنفيذ‭ ‬كل‭ ‬العمليات‭ ‬الإدارية‭ ‬ضمن‭ ‬نظام‭ ‬موحد‭ ‬ومتكامل‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والإدارة‭ ‬المالية‭ ‬وإدارة‭ ‬المخازن‭ ‬وإدارة‭ ‬المشتريات‭ ‬بالمستشفى‭ ‬العسكري،‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي،‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب،‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للأورام‭. ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الدقيقة‭ ‬والسليمة‭ ‬بسرعة‭ ‬ودقة‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬العمليات‭ ‬الإدارية‭ ‬وتوثيقها‭ ‬لضمان‭ ‬حسن‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمراجعين‭ ‬والمرضى‭ ‬والموردين‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬جهود‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬نظام‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحية‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الموحد‭ (‬ RMS ‭) ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬طورته‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬وبأقل‭ ‬التكاليف،‭ ‬لتحسين‭ ‬الإجراءات‭ ‬اليومية‭ ‬لمتطلبات‭ ‬التشخيص‭ ‬والمعالجة‭ ‬الطبية‭ ‬والخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬المساندة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬معلوماتي‭ ‬موحد‭ ‬متطور‭ ‬شامل‭ ‬ومتكامل‭ ‬وهو‭ ‬يشمل‭ ‬التاريخ‭ ‬الصحي‭ ‬للمريض‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحالته‭ ‬المرضية،‭ ‬مثل‭ ‬التقارير‭ ‬الطبية،‭ ‬الأشعة‭ ‬التشخيصية،‭ ‬التحاليل‭ ‬الطبية،‭ ‬الوصفات‭ ‬الدوائية‭ ‬والعلاجية‭ ‬للمرضى،‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬اطلاع‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬المرضى‭ ‬وإتمام‭ ‬إجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬ومراجعة‭ ‬الأطباء‭ ‬الاستشاريين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬التابعة‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭. ‬

ويحتوي‭ ‬نظام‭ (‬ RMS ‭) ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬متابعة‭ ‬رئيسية‭ ‬توفر‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬وآنية‭ ‬عن‭ ‬العيادات‭ ‬الخارجية‭ ‬والأجنحة،‭ ‬وأقسام‭ ‬الطوارئ‭ ‬والعمليات‭ ‬الجراحية،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬إحصائيات‭ ‬آنية‭ ‬ودقيقة‭ ‬حول‭ ‬نسبة‭ ‬الإشغال‭ ‬للأسرة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواعيد‭ ‬المراجعات‭ ‬الطبية،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬التابعة‭ ‬للخدمات‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الدقيقة‭ ‬لضمان‭ ‬حسن‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭. ‬

وأشاد‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بقدرات‭ ‬النظام‭ ‬المعلوماتي‭ ‬الصحي‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الموحد‭ (‬ RMS ‭) ‬وكفاءته،‭ ‬سرعة‭ ‬أدائه،‭ ‬دقته‭ ‬وسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬الطبية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمريض،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الأمور‭ ‬الإدارية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مميزة‭ ‬للمراجعين‭ ‬والموردين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مناحي‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والإدارية‭. ‬

وقدم‭ ‬العميد‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬النظام،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التطور‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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