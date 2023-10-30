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وزير النفط والبيئة يشارك في المؤتمر التمهيدي لمؤتمر المناخ

10/30/2023 7:18:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوزاري‭ ‬التمهيدي‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬باعتباره‭ ‬محطةً‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ COP 28‭)‬‭) ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬وملموسة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬البيئي‭ ‬والأمن‭ ‬المناخي‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬مشاركة‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوزاري‭ ‬التمهيدي‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬ Pre ‭-‬ COP 28‭))‬‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬وممثلي‭ ‬الدول،‭ ‬والمنظمات،‭ ‬والمدعوين،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬عالمية‭ ‬وريادة‭ ‬إبداعية‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الكامل‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬استضافتها‭ ‬لمؤتمر‭ ‬ COP 28‭)‬‭).‬‮

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬الرامية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زيادة‭ ‬أشجار‭ ‬نبات‭ ‬القرم‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2035،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬مواردها،‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الوضع‭ ‬البيئي‭ ‬والمناخي‭ ‬وتخفف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬التغييرات‭ ‬المناخية‭ ‬العالمية‭ ‬المتسارعة‭.‬‮

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