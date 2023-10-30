وزير النفط والبيئة يشارك في المؤتمر التمهيدي لمؤتمر المناخ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على أهمية المؤتمر الوزاري التمهيدي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين باعتباره محطةً هامة في الطريق إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
COP 28)) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر القادم، من أجل تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في العمل البيئي والأمن المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى مشاركة الوزير في المؤتمر الوزاري التمهيدي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين Pre - COP 28)) الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور عدد من الوزراء، وممثلي الدول، والمنظمات، والمدعوين، حيث أشار إلى اعتزاز مملكة البحرين بما تتمتع به دولة الإمارات من قدرات عالمية وريادة إبداعية في استضافة المؤتمرات والمحافل الدولية، مؤكدًا دعم مملكة البحرين الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافتها لمؤتمر COP 28)).
وأضاف أن مملكة البحرين ملتزمة بتحقيق أهدافها الرامية لمواجهة تحديات التغير المناخي والمتمثلة في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، وتنفيذ الخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في المملكة، إلى جانب زيادة أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف بحلول العام 2035، موضحًا أن البحرين مستمرة في تطوير السياسات والتشريعات التي تنظم حماية البيئة وتحافظ على مواردها، وتساهم في تطوير الوضع البيئي والمناخي وتخفف من آثار التغييرات المناخية العالمية المتسارعة.
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