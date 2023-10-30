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اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون

10/30/2023 7:18:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬للجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المعنية‭ ‬بمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التدابير‭ ‬القانونية‭ ‬والرقابية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬عدة‭ ‬موضوعات‭ ‬ذات‭ ‬اهتمام‭ ‬مشترك‭.‬

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