اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون
التاريخ
10/30/2023 7:18:57 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم في سلطنة عمان الشقيقة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين دول المجلس في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز التدابير القانونية والرقابية في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك.
كلمات دالة
MENAFN30102023000055011008ID1107338876
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.