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البلديون حائرون مع نظام المراسلات الجديد

10/30/2023 7:18:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موجة الاستياء من غياب الأشغال تطول بلدي المحرق

كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد


استمرت‭ ‬معاناة‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬المراسلات‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تتمسك‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لتلقي‭ ‬الطلبات‭ ‬والشكاوى‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬البلديين‭.‬

وخصص‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬لشرح‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬والمعلومات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬محمد‭ ‬بوحسّان،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬قد‭ ‬شكا‭ ‬مرارا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬تعرقل‭ ‬عمله‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توقفه‭ ‬مدة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعطّل‭ ‬حاجات‭ ‬الناس‭ ‬ومعاملاتهم‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬دافع‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬المراسلات‭ ‬الجديد‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬مواكبًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬التطوّر‭ ‬التقني‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وأن‭ ‬فكرته‭ ‬تمحوّرت‭ ‬حول‭ ‬إضافة‭ ‬مميزات‭ ‬واختصاصات‭ ‬متطورة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬القديم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬مرونة‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬إعداد‭ ‬ورش‭ ‬وبرامج‭ ‬تدريبية‭ ‬تخص‭ ‬نظام‭ ‬المراسلات‭ ‬الجديد‭ ‬لموظفي‭ ‬المجلس،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬مرتبط‭ ‬بأرشيف‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬لسهولة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬80‭ ‬خدمة‭ ‬رقمية‭ ‬وإلكترونية‭ ‬موّزعة‭ ‬تراخيصها‭ ‬وآلياتها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬وجهات‭ ‬أخرى‭ ‬مرتبطةً‭ ‬بحوالي‭ ‬15‭ ‬نظاما‭ ‬تابعا‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬عبّر‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬معرقلًا‭ ‬لمصالح‭ ‬الناس‭ ‬ومعقدًا‭ ‬للأعضاء‭ ‬أنفسهم،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬بالمجلس‭ ‬العضو‭ ‬أحمد‭ ‬المقهوي‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬آلية‭ ‬تحديث‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬خدمة‭ ‬استرجاع‭ ‬مبالغ‭ ‬التأمين‭ ‬وتحديث‭ ‬بعض‭ ‬التراخيص‭ ‬وخدمة‭ ‬تحديث‭ ‬البيانات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تمتاز‭ ‬بالسهولة‭.‬

وأكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬التي‭ ‬دارت‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعهم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬زادت‭ ‬من‭ ‬حدّة‭ ‬حيرتهم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬ولم‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليلها‭ ‬ولا‭ ‬تقليصها،‭ ‬مطالبين‭ ‬بضرورة‭ ‬توضيح‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الالكتروني‭ ‬والمشتركة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬التراخيص‭ ‬وعرض‭ ‬البيانات‭ ‬وذلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬طرح‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والأسئلة‭.‬

وانتقل‭ ‬المجلس‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬ملف‭ ‬مشاريع‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬دعاهم‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬ومناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬الجارية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬مازالت‭ ‬تماطل‭ ‬وتؤجل‭ ‬الحضور‭ ‬واستعراض‭ ‬مشاريعها‭. ‬ومن‭ ‬جانبهم‭ ‬عبر‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬شديد‭ ‬استيائهم‭ ‬من‭ ‬تأخر‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬ملفات‭ ‬بغايّة‭ ‬الأهمية،‭ ‬قامت‭ ‬الأشغال‭ ‬بتأجيل‭ ‬اجتماعها‭ ‬ولقائها‭ ‬المقرر‭ ‬قبل‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬انعقاد‭ ‬المجلس‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬الحضور‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررًا‭ ‬أمس‭.‬

ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬جهاز‭ ‬صرف‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬بمجمع‭ ‬ذا‭ ‬فيليج‭ ‬بالدير،‭ ‬ومقترح‭ ‬عمل‭ ‬ممشى‭ ‬بالطوب‭ ‬الأحمر‭ ‬مع‭ ‬تشجير‭ ‬مجمع‭ ‬122‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬بعمل‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لمشكلة‭ ‬هبوط‭ ‬الأرضيات‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬213‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬المجمع‭ ‬أقدم‭ ‬الأحياء‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المحرق‭. ‬

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