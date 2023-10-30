محتجون يقتحمون مطارا في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة تقل إسرائيليين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الروسية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬توقيف‭ ‬ستين‭ ‬شخصا‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬اقتحموا‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬مطار‭ ‬محج‭ ‬قلعة‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬جمهورية‭ ‬داغستان‭ ‬الروسية‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬المسلمة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القوقاز،‭ ‬بعد‭ ‬سريان‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬هبوط‭ ‬طائرة‭ ‬تقل‭ ‬ركابا‭ ‬إسرائيليين‭. ‬وأتى‭ ‬الاقتحام‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الحرب‭ ‬المندلعة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬والتي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬مناشدة‭ ‬روسيا‭ ‬حماية‭ ‬رعاياها‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬تسعة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬المقتحمين،‭ ‬أدخل‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬وقال‭ ‬الجهاز‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬حددت‭ ‬هوية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬مشاركا‭ ‬نشطا‭ ‬في‭ ‬الاضطرابات‭ ‬وأوقف‭ ‬ستون‭ ‬منهم‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬بات‭ ‬المطار‭ ‬راهنا‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬للقوى‭ ‬الأمنية‮»‬‭. ‬

واقتحم‭ ‬المحتجون‭ ‬محطة‭ ‬الركاب‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬بعضهم‭ ‬يلوح‭ ‬بأعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬أو‭ ‬يهتف‭ ‬‮«‬الله‭ ‬أكبر‮»‬،‭ ‬ووصلوا‭ ‬إلى‭ ‬مدرج‭ ‬المطار‭ ‬واجتازوا‭ ‬الحواجز‭ ‬بهدف‭ ‬تفتيش‭ ‬السيارات‭ ‬المغادرة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬مسافرين‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬وفق‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬بثت‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ووسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الروسية‭. ‬وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فلايت‭ ‬رادار‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬بتتبع‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬هبطت‭ ‬رحلة‭ ‬آتية‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬لشركة‭ ‬الطيران‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬ريد‭ ‬وينغز‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬19 ‭,‬ 00‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬16 ‭,‬ 00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬في‭ ‬مطار‭ ‬محج‭ ‬قلعة‭. ‬وكانت‭ ‬رحلة‭ ‬ترانزيت‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تغادر‭ ‬باتجاه‭ ‬موسكو‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬21 ‭,‬ 00‭ (‬19 ‭,‬ 00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬ولم‭ ‬توضح‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬الطائرة‭ ‬وركابها‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬المغادرة‭.

‬وصباح‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬قالت‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬المطار‭ ‬سيبقى‭ ‬مغلقا‭ ‬حتى‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬أعلنت‭ ‬الأحد‭ ‬انه‭ ‬سيبقى‭ ‬مغلقا‭ ‬حتى‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭. ‬وأوضحت‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يعيد‭ ‬المطار‭ ‬فتح‭ ‬أبوابه‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬تفتيش‭ ‬دقيق‭ (‬للمكان‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‮»‬‭.‬