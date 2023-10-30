محتجون يقتحمون مطارا في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة تقل إسرائيليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
موسكو -(أ ف ب): أعلنت الشرطة الروسية أمس الاثنين توقيف ستين شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في منطقة القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة تقل ركابا إسرائيليين. وأتى الاقتحام في خضم الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر والتي راح ضحيتها الآلاف من الجانبين، ما دفع إسرائيل إلى مناشدة روسيا حماية رعاياها.
وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان أن تسعة عناصر من الشرطة أصيبوا بجروح خلال مواجهات مع المقتحمين، أدخل اثنان منهم إلى المستشفى. وقال الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية «حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات وأوقف ستون منهم». وأضافت «بات المطار راهنا تحت السيطرة الكاملة للقوى الأمنية».
واقتحم المحتجون محطة الركاب بينما كان بعضهم يلوح بأعلام فلسطينية أو يهتف «الله أكبر»، ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الروسية. وبحسب موقع «فلايت رادار» المتخصص بتتبع حركة الطيران هبطت رحلة آتية من تل أبيب لشركة الطيران الروسية «ريد وينغز» الأحد عند الساعة 19 , 00 بالتوقيت المحلي (16 , 00 بتوقيت جرينتش) في مطار محج قلعة. وكانت رحلة ترانزيت من المقرر ان تغادر باتجاه موسكو عند الساعة 21 , 00 (19 , 00 بتوقيت جرينتش) ولم توضح السلطات المحلية حتى الآن إن كانت الطائرة وركابها تمكنوا من المغادرة.
وصباح أمس الاثنين قالت هيئة الطيران الروسية إن المطار سيبقى مغلقا حتى صباح الثلاثاء في حين كانت أعلنت الأحد انه سيبقى مغلقا حتى السادس من نوفمبر. وأوضحت «لن يعيد المطار فتح أبوابه إلا بعد تفتيش دقيق (للمكان) من قبل القوى الأمنية».
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