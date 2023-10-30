استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬جنين‭ ‬والخليل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬نفّذ‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬مكافحة‭ ‬إرهاب‭ ‬لاعتقال‭ ‬مطلوبين‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬جنين‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬أربعة‭ ‬شهداء‭ ‬وخمس‭ ‬إصابات‭ ‬بينها‭ ‬إصابتان‭ ‬خطرتان‮»‬‭. ‬

وعدّدت‭ ‬أسماء‭ ‬‮«‬الشهداء‮»‬،‭ ‬وهم‭ ‬أمير‭ ‬عبدالله‭ ‬شربجي‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬ونورس‭ ‬إبراهيم‭ ‬زيدان‭ ‬بعجاوي‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬ووئام‭ ‬إياد‭ ‬أحمد‭ ‬الحنون‭ (‬27‭ ‬عاماً‭) ‬وموسى‭ ‬خالد‭ ‬جيارين‭ (‬23‭ ‬عاماً‭). ‬وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لاحق‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬الشاب‭ ‬فؤاد‭ ‬إسماعيل‭ ‬محمود‭ ‬أبو‭ ‬صبحة‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدخل‭ ‬يطا‭ ‬جنوب‭ ‬الخليل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬‮«‬عثرت‭ ‬على‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬جاهزة‭ ‬للاستخدام‭ ‬كانت‭ ‬مزروعة‭ ‬تحت‭ ‬الطرق‭ ‬لمهاجمة‭ ‬القوات‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وأضاف‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬قامت‭ ‬بعمليات‭ ‬مكافحة‭ ‬إرهاب‮»‬‭ ‬في‭ ‬يطا‭ ‬‮«‬لاعتقال‭ ‬مطلوبين‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬بأن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬توغل‭ ‬بآليات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬وحاصر‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬وقعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬ومسلحين‭ ‬فلسطينيين‭. ‬

ووفقا‭ ‬للشهود،‭ ‬تمركز‭ ‬قناصة‭ ‬فوق‭ ‬المباني‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمستشفى،‭ ‬وهدم‭ ‬الجيش‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬السور‭ ‬المحيط‭ ‬بالمستشفى‭. ‬وقال‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬محافظ‭ ‬جنين‭ ‬كمال‭ ‬أبو‭ ‬الرب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تجريف‭ ‬طرق‭ ‬داخلية،‭ ‬و‮«‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬أزال‭ ‬تمثالا‭ ‬حديديا‭ ‬لحصان‭ ‬وصادره‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الإثنين‭ ‬مقتل‭ ‬الشاب‭ ‬أحمد‭ ‬نوفل‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬متأثراً‭ ‬بإصابته‭ ‬برصاص‭ ‬مستوطنين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬كركر‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬رام‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قتلت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬فلسطينيا‭ ‬طعن‭ ‬شرطيا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وأصابه‭ ‬بجروح‭. ‬وكانت‭ ‬الشرطة‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وصل‭ ‬مسلحا‭ ‬بسكين‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬ماندلباوم‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬وطعن‭ ‬جنديا‭ ‬من‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬جسده‮»‬‭. ‬ثم‭ ‬أكدت‭ ‬مقتل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بعد‭ ‬مطارته،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬وعمليات‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنته‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬وكان‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬1967‭ ‬متوترا‭ ‬بالأساس‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬تنفيذ‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مداهمات‭ ‬متواصلة‭ ‬وصدامات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومستوطنين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬

وبدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬عملياتها‭ ‬البرّية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬المباغت‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬خلاله‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬احتجزت‭ ‬خلاله‭ ‬حماس‭ ‬239‭ ‬رهينة،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬