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القسام تنشر رسالة مسجلة بالصوت والصورة من أسيرات إسرائيليات لنتنياهو وحكومته

10/30/2023 7:18:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬نشرت‭ ‬كتائب‭ ‬‮«‬القسام‮»‬‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لأسيرات‭ ‬إسرائيليات‭ ‬لديها‭ ‬يوجهن‭ ‬رسالة‭ ‬بالصوت‭ ‬والصورة‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنامين‭ ‬نتنياهو‭.‬

وقالت‭ ‬إحدى‭ ‬الأسيرات‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭: ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬مرحبا،‭ ‬نحن‭ ‬موجودون‭ ‬في‭ ‬أسر‭ ‬حماس،‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬يوما‮...‬‭ ‬بالامس‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬لعائلات‭ ‬الأسرى،‭ ‬ونحن‭ ‬نعرف‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬نار،‭ ‬وانت‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬تطلق‭ ‬سراحنا،‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬ان‭ ‬تطلق‭ ‬سراحنا،‭ ‬وعدت‭ ‬ان‭ ‬تطلق‭ ‬سراحنا‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬نحن‭ ‬نعاني‭ ‬من‭ ‬فشلك‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬والعسكري،‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الفشلة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر،‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬اي‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬ولم‭ ‬يأتي‭ ‬الينا‭ ‬اي‭ ‬شخص،‭ ‬ولم‭ ‬يدافع‭ ‬هنا‭ ‬اي‭ ‬شخص،‭ ‬ونحن‭ ‬مواطنين‭ ‬بريئين‭ ‬وسذّج،‭ ‬مواطنين‭ ‬ندفع‭ ‬ضرائب‭ ‬لدولة‭ ‬اسرائيل،‭ ‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شروط‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شروط‮»‬‭. ‬انت‭ ‬تقتلنا،‭ ‬هل‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تقتلنا‭ ‬كلنا،‭ ‬انت‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬يقتلنا،‭ ‬ألا‭ ‬يكفي‭ ‬أنك‭ ‬ذبحت‭ ‬الجميع،‭ ‬ألا‭ ‬يكفيك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مواطنين‭ ‬اسرائيليين‭ ‬قتلوا،‭ ‬أطلق‭ ‬سراحنا‭ ‬الآن،‭ ‬أطلق‭ ‬سراح‭ ‬مواطنيهم‭ ‬وأسراهم‭ ‬الآن‭ (‬تقصد‭ ‬الفلسطينيين‭)‬،‭ ‬أطلق‭ ‬سراحنا،‭ ‬أطلق‭ ‬سراح‭ ‬الجميع،‭ ‬نحن‭ ‬نستحق‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬لعائلاتنا،‭ ‬الآن‭ ‬الآن‭ ‬الآن‭ (‬تصرخ‭ ‬بصوت‭ ‬عال‭).‬

وفي‭ ‬ردّ‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬الفيديو،‭ ‬اعتبره‭ ‬نتنياهو‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬دعاية‭ ‬نفسية‭ ‬قاسية‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭.

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لإعادة‭ ‬جميع‭ ‬المختطفين‭ ‬والمفقودين‮»‬‭.

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬اتهم‭ ‬حماس‭ ‬الأحد‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬تلاعب‭ ‬نفسي‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الرهائن،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬إبداء‭ ‬الحركة‭ ‬استعدادها‭ ‬للإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬كل‭ ‬المعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وبدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬هجومها‭ ‬البرّي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬واحتجزت‭ ‬خلالها‭ ‬239‭ ‬رهينة،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وتعتقد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬الرهائن‭ ‬محتجزون‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬أنفاق‭ ‬عائدة‭ ‬لحماس‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭. ‬

وسبق‭ ‬للمقاومة‭ ‬أن‭ ‬أفرجت‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬نساء‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬احتجزتهم‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬50‮»‬‭ ‬من‭ ‬المخطوفين‭ ‬قضوا‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

كما‭ ‬نشرت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬ظهرت‭ ‬فيه‭ ‬الرهينة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الفرنسية‭ ‬ميا‭ ‬شيم‭ ‬مستيقظة‭ ‬ومستلقية،‭ ‬ومصابة‭ ‬في‭ ‬ذراعها‭.‬

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