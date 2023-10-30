ميقاتي: نعمل على تجنيب لبنان دخول الحرب مع إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭

‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬تجنيب‭ ‬لبنان‭ ‬دخول‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬تبادلاً‭ ‬للقصف‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أقوم‭ ‬بواجبي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتجنيب‭ ‬لبنان‭ ‬دخول‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬في‭ ‬عين‭ ‬العاصفة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬للسلم‭.. ‬ونحن‭ ‬كحكومة‭ ‬قيمون‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬العامة‭ ‬وعلى‭ ‬أي‭ ‬تداعيات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ننجر‭ ‬إليها‭ ‬عقب‭ ‬أي‭ ‬توتر‭ ‬إضافي‮»‬‭. ‬وتشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬تبادلاً‭ ‬للقصف‭ ‬خصوصاً‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬شنّت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬هجوماً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬بقصف‭ ‬مركز‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭. ‬وتشارك‭ ‬مجموعات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬بإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬تسلل‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬وإن‭ ‬بوتيرة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.

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ويردّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬مواقعه‭ ‬بقصف‭ ‬أطراف‭ ‬بلدات‭ ‬حدودية‭ ‬عدة‭ ‬وتحرّكات‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬62‭ ‬شخصاً،‭ ‬بينهم‭ ‬47‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وأربعة‭ ‬مدنيين‭ ‬ضمنهم‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬رويترز،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جمعتها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭. ‬

ويثير‭ ‬التصعيد‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬تمدد‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وتحذر‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقوى‭ ‬غربية‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬الطرف‭ ‬السياسي‭ ‬والعسكري‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬والمدعوم‭ ‬من‭ ‬طهران،‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬فتح‭ ‬جبهة‭ ‬جديدة‭. ‬وقال‭ ‬ميقاتي‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لمس‭ ‬خلال‭ ‬اتصالاته‭ ‬نيّة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بعدم‭ ‬التصعيد،‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬يقوم‭ ‬بعقلانية‭ ‬وحكمة‭ ‬بإدارة‭ ‬هذه‭ ‬المواضيع،‭ ‬وشروط‭ ‬اللعبة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬محدودة‮»‬‭.

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لكنه‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬‮«‬طمأنة‭ ‬اللبنانيين‮»‬‭ ‬لأنّ‭ ‬الأمور‭ ‬‮«‬مرتبطة‭ ‬بالتطورات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يريد‭ ‬دخول‭ ‬أي‭ ‬حرب‭ ‬ويريد‭ ‬الاستقرار‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ألغي‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ (‬في‭ ‬لبنان‭) ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬لأن‭ ‬ثمة‭ ‬سباقا‭ ‬بين‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ (‬في‭ ‬غزة‭) ‬وبين‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬مبدياً‭

‬خشيته‭ ‬من‭ ‬‮«‬فوضى‭ ‬أمنية‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬كلها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وتتعرض‭ ‬قواعد‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬التصعيد‭ ‬لقصف‭ ‬تشنه‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬طهران‭. ‬كما‭ ‬أطلقت‭ ‬قذائف‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬وشنّت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إسرائيل‭ ‬تسللت‭ ‬خلاله‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬وتسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬احتجزت‭ ‬خلاله‭ ‬حماس‭ ‬أيضا‭ ‬239‭ ‬رهينة،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭.

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ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬استخدمت‭ ‬الدوحة‭ ‬قنوات‭ ‬الاتصال‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬بمباركة‭ ‬أمريكية،‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬رهائن‭. ‬وأفادت‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬المفاوضين‭ ‬القطريين‭ ‬لديهم‭ ‬‮«‬أمل‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬بالتمكن‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭. ‬

وقال‭ ‬ميقاتي،‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬قطر‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬الأحد‭ ‬والتقى‭ ‬أميرها‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬إن‭ ‬الجانب‭ ‬القطري‭ ‬‮«‬يسعى‭ ‬بجديّة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬عن‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الوساطة‭ ‬كادت‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬نهار‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬عُطلت‭ ‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬الدخول‭ ‬البري‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬يتطلع‭ ‬القطريون‭ ‬إلى‭ ‬استئناف‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات،‭ ‬عسى‭ ‬ولعل‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬يكون‭ ‬بداية‭ ‬لأمور‭ ‬إنسانية‮»‬‭. ‬

منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬عبر‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬تلقى‭ ‬ميقاتي‭ ‬سيلاً‭ ‬من‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتهدئة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تعمل‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال،‭ ‬المحدودة‭ ‬الصلاحيات،‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬لإدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تطور‭ ‬التصعيد‭ ‬جنوباً‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬واسعة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2006‭ ‬حين‭ ‬خاض‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬حرباً‭ ‬مدمرة‭. ‬ودفع‭ ‬التصعيد‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬نحو‭ ‬29‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬النزوح،‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬