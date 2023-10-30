البحرين تشارك في مؤتمر دولي لمكافحة المنشطات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شاركت‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬اليونسكو،‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بباريس‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬177‭ ‬دولة‭.‬

وضم‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات،‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشيخ،‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للوكالة‭ ‬سعد‭ ‬مبارك‭ ‬النفيعي‭.‬

وتضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬ونواب‭ ‬الرئيس‭ ‬ومقرر‭ ‬مكتب‭ ‬المؤتمر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬لجنة‭ ‬الموافقة‭ ‬المعنية‭ ‬بصندوق‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬للفترة‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬الآلية‭ ‬المتبعة‭ ‬لدفع‭ ‬مساهمات‭ ‬دول‭ ‬الأطراف‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬تقرير‭ ‬مكتب‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف،‭ ‬وتقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الموافقة‭ ‬المعنية‭ ‬بصندوق‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬للفترة‭ ‬2022‭-‬2023م،‭ ‬وكذلك‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التنفيذية‭ ‬لصندوق‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬للفترة‭ ‬2020‭-‬2025،‭ ‬والتقرير‭ ‬المالي‭ ‬عن‭ ‬الصندوق‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

واختتم‭ ‬المؤتمر‭ ‬جدول‭ ‬أعماله‭ ‬ببيان‭ ‬ختامي؛‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكافحة‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات،‭ ‬ودعم‭ ‬الحكومات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاتفاقية‭.‬