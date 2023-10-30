Tuesday, 31 October 2023 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرين تشارك في مؤتمر دولي لمكافحة المنشطات

10/30/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شاركت‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬اليونسكو،‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بباريس‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬177‭ ‬دولة‭.‬

وضم‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات،‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشيخ،‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للوكالة‭ ‬سعد‭ ‬مبارك‭ ‬النفيعي‭.‬

وتضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬ونواب‭ ‬الرئيس‭ ‬ومقرر‭ ‬مكتب‭ ‬المؤتمر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬لجنة‭ ‬الموافقة‭ ‬المعنية‭ ‬بصندوق‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬للفترة‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬الآلية‭ ‬المتبعة‭ ‬لدفع‭ ‬مساهمات‭ ‬دول‭ ‬الأطراف‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬تقرير‭ ‬مكتب‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف،‭ ‬وتقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الموافقة‭ ‬المعنية‭ ‬بصندوق‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬للفترة‭ ‬2022‭-‬2023م،‭ ‬وكذلك‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التنفيذية‭ ‬لصندوق‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬للفترة‭ ‬2020‭-‬2025،‭ ‬والتقرير‭ ‬المالي‭ ‬عن‭ ‬الصندوق‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

واختتم‭ ‬المؤتمر‭ ‬جدول‭ ‬أعماله‭ ‬ببيان‭ ‬ختامي؛‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكافحة‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات،‭ ‬ودعم‭ ‬الحكومات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاتفاقية‭.‬

MENAFN30102023000055011008ID1107338870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث