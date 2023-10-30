البحرين تشارك في مؤتمر دولي لمكافحة المنشطات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شاركت الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة في دورته التاسعة، والذي عقد بمقر اليونسكو، بالعاصمة الفرنسية، بباريس بمشاركة أكثر من 177 دولة.
وضم وفد مملكة البحرين رئيس مجلس إدارة الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات، د. خالد عبدالعزيز الشيخ، والمدير التنفيذي للوكالة سعد مبارك النفيعي.
وتضمن جدول أعمال الدورة عددا من المواضيع ذات الأهمية في مجال مكافحة المنشطات، إلى جانب انتخاب رئيس ونواب الرئيس ومقرر مكتب المؤتمر، كما تم انتخاب لجنة الموافقة المعنية بصندوق القضاء على تعاطي المنشطات في المجال الرياضي للفترة 2024-2025، والنظر في الآلية المتبعة لدفع مساهمات دول الأطراف.
كما تم استعراض تقرير مكتب الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف، وتقرير لجنة الموافقة المعنية بصندوق القضاء على تعاطي المنشطات في المجال الرياضي للفترة 2022-2023م، وكذلك تقرير عن تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية التنفيذية لصندوق القضاء على تعاطي المنشطات للفترة 2020-2025، والتقرير المالي عن الصندوق وغيره من المواضيع ذات العلاقة.
واختتم المؤتمر جدول أعماله ببيان ختامي؛ اشتمل على حزمة من القرارات والتوصيات التي تصب في تعزيز مكافحة تعاطي المنشطات، ودعم الحكومات لتنفيذ الاتفاقية.
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