الوفد البارالمبي البحريني يصل إلى مملكة البحرينمحمد بن دعيج: ملتزمون بتطوير رياضة ذوي العزيمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس الوفد البحريني ورئيس اللجنة البارالمبية البحرينية إن الأداء المتميز للفريق البحريني في الدورة البارالمبية الآسيوية يعكس التزام البحرين بتطوير رياضة ذوي العزيمة وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
جاءت تصريحاته بمناسبة وصول الوفد البحريني المشارك في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت في هانغتشو - الصين إلى البحرين حيث قدم الوفد البارالمبي أداءً مشرفا في الدورة، وحققت اللاعبة روبا العمري إنجازًا رياضيًا بفوزها بالميدالية البرونزية في رمي الرمح في فئة F 55 وحقق اللاعب إبراهيم المؤذن إنجازًا بتحطيم رقمه الشخصي في سباق 100 متر لفئة T 33 لألعاب الجري على الكراسي المتحركة.
وأشاد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة بأداء اللاعبين البحرينيين في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت في هانغتشو، الصين، معرباً عن فخره واعتزازه باللاعبين البحرينيين الذين شاركوا في الدورة وقدموا أداءً مميزًا بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلوها لتمثيل البحرين وتحقيق النجاحات البارزة في المنافسات الرياضية.
وأكد أن أفراد الفريق يعتبرون مثالًا حقيقيًا للإرادة والتفاني والتحدي، وأنهم يعكسون روح القوة والتحمل التي تميز الرياضيين البحرينيين.
وقدم الشكر لبنك البحرين الوطني على دعمهم الكبير والمستمر للفريق البحريني في الدورة البارالمبية الآسيوية. وأكد أن هذا الدعم المتواصل يسهم في تمكين اللاعبين وتوفير الإمكانيات الضرورية التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج وتمثيل البحرين بكل فخر واعتزاز.
وأحرزت اللاعبة روبا العمري المركز الثاني في فئتها في مسابقة القرص. ومع ذلك، قامت اللجنة المنظمة للدورة بشطب المركز الذي حققته بسبب دمج فئتها مع فئات أخرى، وهذا الدمج لم يكن مخططًا له في برنامج الدورة وتم اتخاذ القرار بشأنه أثناء سير الدورة نفسها. ولم يتم إبلاغ اللاعبة أو الفرق المشاركة مسبقًا بتلك الخطوة، مما أثار استياء واستغراب الوفد البحريني.
من جانب آخر، حصل لاعب حسين عبدالعزيز في سباقات 400 متر تصنيف T 11 للمكفوفين على المركز الثالث، ولكن تبين لاحقًا أنه تأثر سلبًا بسبب خطأ فني على خط النهاية، ظهر بعد الرجوع لتقنية الفيديو وبالتالي أدى إلى خسارته الميدالية البرونزية.
الجدير بالذكر أن الوفد البحريني المشارك في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية تألف من 16 فردًا، بما في ذلك مدير البعثة خالد البستكي والمدير الفني إيمان حسن، بالإضافة إلى 7 لاعبين و7 مدربين يمثلون مملكة البحرين في ثلاث رياضات بارالمبية مختلفة.
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