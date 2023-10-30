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الوفد البارالمبي البحريني يصل إلى مملكة البحرينمحمد بن دعيج: ملتزمون بتطوير رياضة ذوي العزيمة

10/30/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬إن‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭ ‬للفريق‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬الكاملة‭.‬

جاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬بمناسبة‭ ‬وصول‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ - ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الوفد‭ ‬البارالمبي‭ ‬أداءً‭ ‬مشرفا‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وحققت‭ ‬اللاعبة‭ ‬روبا‭ ‬العمري‭ ‬إنجازًا‭ ‬رياضيًا‭ ‬بفوزها‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ F 55‭ ‬وحقق‭ ‬اللاعب‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤذن‭ ‬إنجازًا‭ ‬بتحطيم‭ ‬رقمه‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬لفئة‭ ‬ T 33‭ ‬لألعاب‭ ‬الجري‭ ‬على‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة‭. ‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬هانغتشو،‭ ‬الصين،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬باللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬وقدموا‭ ‬أداءً‭ ‬مميزًا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬لتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬أفراد‭ ‬الفريق‭ ‬يعتبرون‭ ‬مثالًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬للإرادة‭ ‬والتفاني‭ ‬والتحدي،‭ ‬وأنهم‭ ‬يعكسون‭ ‬روح‭ ‬القوة‭ ‬والتحمل‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭.‬

وقدم‭ ‬الشكر‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬الكبير‭ ‬والمستمر‭ ‬للفريق‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتوفير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الضرورية‭ ‬التي‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬وتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭.‬

وأحرزت‭ ‬اللاعبة‭ ‬روبا‭ ‬العمري‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬فئتها‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬القرص‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قامت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للدورة‭ ‬بشطب‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬بسبب‭ ‬دمج‭ ‬فئتها‭ ‬مع‭ ‬فئات‭ ‬أخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬الدمج‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مخططًا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الدورة‭ ‬وتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬بشأنه‭ ‬أثناء‭ ‬سير‭ ‬الدورة‭ ‬نفسها‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬اللاعبة‭ ‬أو‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬مسبقًا‭ ‬بتلك‭ ‬الخطوة،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬استياء‭ ‬واستغراب‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬حصل‭ ‬لاعب‭ ‬حسين‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬تصنيف‭ ‬ T 11‭ ‬للمكفوفين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬ولكن‭ ‬تبين‭ ‬لاحقًا‭ ‬أنه‭ ‬تأثر‭ ‬سلبًا‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬فني‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬النهاية،‭ ‬ظهر‭ ‬بعد‭ ‬الرجوع‭ ‬لتقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬وبالتالي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خسارته‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬تألف‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬فردًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬خالد‭ ‬البستكي‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬إيمان‭ ‬حسن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬لاعبين‭ ‬و7‭ ‬مدربين‭ ‬يمثلون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬رياضات‭ ‬بارالمبية‭ ‬مختلفة‭.‬

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