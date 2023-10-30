في إنجاز جديد للتنس البحرينيالتوبلي يفوز ببطولة ((تنس بلانس)) للناشئين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬لاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬هاشم‭ ‬التوبلي‭ ‬إنجازا‭ ‬جديدا‭ ‬لرياضة‭ ‬التنس‭ ‬البحرينية‭ ‬بفوزه‭ ‬ببطولة‭ ‬تنس‭ ‬بلانت‭ ‬الاسبانية‭ ‬للناشئين،‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭.‬

وتفوّق‭ ‬التوبلي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬اسبانيا‭ ‬ومن‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬إيمانويل‭ ‬بافيل‭ ‬بمجوعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬4‭ (‬6‭)‬،‭ ‬و4‭/‬0‭.‬

وأهدى‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬إنجاز‭ ‬اللاعب‭ ‬هاشم‭ ‬التوبلي‭ ‬إلى‭ ‬قادة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬للدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬سموهما‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬ودعم‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بالمواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬جيل‭ ‬الذهب‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬بروز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬اللاعب‭ ‬هاشم‭ ‬التوبلي‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬التنس،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المواهب‭ ‬تؤكد‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬أنها‭ ‬جيل‭ ‬الذهب‭ ‬الذي‭ ‬تنتظر‭ ‬منه‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المستقبلية‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬بفضل‭ ‬خططه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬وتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬وإعدادها‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬وعلى‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬

ويخوض‭ ‬اللاعب‭ ‬هاشم‭ ‬التوبلي‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبيا‭ ‬طويلا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مايوركا‭ ‬الاسبانية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬جيل‭ ‬الذهب،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬اللاعب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الاسبانية‭ ‬والأوروبية‭ ‬القوية،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬التنس

في‮

‬العالم‭.‬