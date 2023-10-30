في إنجاز جديد للتنس البحرينيالتوبلي يفوز ببطولة ((تنس بلانس)) للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق لاعب الاتحاد البحريني للتنس هاشم التوبلي إنجازا جديدا لرياضة التنس البحرينية بفوزه ببطولة تنس بلانت الاسبانية للناشئين، وهي واحدة من أقوى البطولات في اسبانيا في فئة الناشئين.
وتفوّق التوبلي على مجموعة من اللاعبين من اسبانيا ومن دول مختلفة من العالم، حيث تمكن في المباراة النهائية من الفوز على اللاعب إيمانويل بافيل بمجوعتين دون مقابل بنتيجة 5/4 (6)، و4/0.
وأهدى الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس إنجاز اللاعب هاشم التوبلي إلى قادة الرياضة في المملكة، في مقدمتهم رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للدعم المستمر من سموهما للرياضة البحرينية ودعم المواهب الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية.
كما أكد أن اهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد بالمواهب الرياضية من خلال إطلاق برنامج جيل الذهب أسهم بشكل كبير في بروز العديد من المواهب، من ضمنها اللاعب هاشم التوبلي في لعبة التنس، لافتا إلى أن هذه المواهب تؤكد في العديد من المناسبات أنها جيل الذهب الذي تنتظر منه البحرين المزيد من الإنجازات المستقبلية.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبارك إن الاتحاد يسير في الطريق الصحيح بفضل خططه الاستراتيجية التي تعتمد على اكتشاف وتطوير المواهب في لعبة التنس وإعدادها وتقديم الدعم لها لتحقيق الإنجازات المشرفة للمملكة في مختلف الفئات وعلى كافة المستويات.
ويخوض اللاعب هاشم التوبلي منذ العام الماضي معسكرا تدريبيا طويلا في مدينة مايوركا الاسبانية ضمن إطار برنامج جيل الذهب، حيث خاض اللاعب مجموعة من البطولات الاسبانية والأوروبية القوية، والتي تشهد مشاركة عدد من أفضل المواهب الناشئة في لعبة التنس
في
العالم.
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