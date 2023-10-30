انطلاق الدور الرئيسي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬ J 30‮»‬‭ ‬للأولاد‭ ‬والفتيات،‭ ‬حيث‭ ‬جرت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬كما‭ ‬استكملت‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لفردي‭ ‬الأولاد‭.‬

وتوقفت‭ ‬مسيرة‭ ‬لاعبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬طلال‭ ‬السيد‭ ‬وأحمد‭ ‬مرتضى‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬عند‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬السيد‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬فيدور‭ ‬سوسيدكين‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى‭ ‬أمام‭ ‬السعودي‭ ‬حمود‭ ‬العميري‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لمنافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ (‬دور‭ ‬الـ32‭) ‬لفردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬سامبريت‭ ‬شارما‭ ‬على‭ ‬الكندي‭ ‬زين‭ ‬لونيسكو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬وتغلب‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬إيمري‭ ‬التميس‭ ‬على‭ ‬المصري‭ ‬سفيان‭ ‬النقة‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/4‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬وواصل‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬أمجد‭ ‬بخاري‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬اللبناني‭ ‬طارق‭ ‬الشعابي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬الأسترالي‭ ‬رادو‭ ‬كوجوكارو‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬دبراشي‭ ‬سين‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/1‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬وتفوق‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬دوروك‭ ‬جاليكوغلو‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬فيشنو‭ ‬بلاك‭ ‬هاندر‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬فيما‭ ‬تغلب‭ ‬اللاعب‭ ‬الأستوني‭ ‬نيكيتا‭ ‬جريبياكان‭ ‬على‭ ‬اللبناني‭ ‬رامي‭ ‬سائولي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

منافسات‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لفردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬خسرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البحرينية‭ ‬هاجر‭ ‬زيدان‭ ‬أمام‭ ‬منافستها‭ ‬الكولومبية‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬ليتوقف‭ ‬مشوار‭ ‬اللاعب‭ ‬زيدان‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬وستخوض‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬

كما‭ ‬خسرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬يارا‭ ‬بخاري‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبة‭ ‬الصربية‭ ‬كاترينا‭ ‬كوريتشيك‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجتهما‭ ‬6/3‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وفي‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭ ‬فازت‭ ‬اللاعبة‭ ‬السلوفينية‭ ‬لويزا‭ ‬فوسيل‭ ‬على‭ ‬الهندية‭ ‬باركا‭ ‬ناير‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬وتغلبت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البريطانية‭ ‬أوفيليا‭ ‬ديفيز‭ ‬على‭ ‬الهندية‭ ‬داكشا‭ ‬ناير‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬وتفوقت‭ ‬اللاعب‭ ‬الرومانية‭ ‬سيمونا‭ ‬تشيكو‭ ‬على‭ ‬البولندية‭ ‬اليكجا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬ونجحت‭ ‬اللاعبة‭ ‬ألينا‭ ‬سوغومونيان‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬أسلي‭ ‬أوكتاي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬4‭.‬





منافسات‭ ‬اليوم

وستستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لفردي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات،‭ ‬كما‭ ‬ستقام‭ ‬اليوم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لفئة‭ ‬الزوجي‭.‬

وستبدأ‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحا،‭ ‬وتقام‭ ‬جميعها‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بوليتكنك‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬