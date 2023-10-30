انطلاق الدور الرئيسي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأت يوم أمس الإثنين منافسات الدور الرئيسي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين لفئة « J 30» للأولاد والفتيات، حيث جرت صباح أمس مجموعة من المباريات في مسابقة الفردي على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بمدينة عيسى، كما استكملت أمس منافسات الدور التمهيدي لفردي الأولاد.
وتوقفت مسيرة لاعبي الاتحاد طلال السيد وأحمد مرتضى في مسابقة الفردي لهذه البطولة عند الدور التمهيدي الثاني، حيث خسر السيد أمام اللاعب فيدور سوسيدكين بنتيجة 6/0 و6/1، فيما خسر اللاعب أحمد مرتضى أمام السعودي حمود العميري بنتيجة 6/4 و6/2.
وفي اليوم الأول لمنافسات الدور الرئيسي (دور الـ32) لفردي الأولاد، فاز اللاعب الهندي سامبريت شارما على الكندي زين لونيسكو بنتيجة 6/0 و6/0، وتغلب اللاعب التركي إيمري التميس على المصري سفيان النقة بنتيجة 6/4 و6/2، وواصل اللاعب السعودي أمجد بخاري مسيرته في البطولة بفوزه على اللاعب اللبناني طارق الشعابي بنتيجة 6/2 و6/3، كما فاز اللاعب الأسترالي رادو كوجوكارو على الهندي دبراشي سين بنتيجة 6/1 و6/0، وتفوق اللاعب التركي دوروك جاليكوغلو على الأمريكي فيشنو بلاك هاندر بنتيجة 6/3 و6/3، فيما تغلب اللاعب الأستوني نيكيتا جريبياكان على اللبناني رامي سائولي بنتيجة 6/0 و6/1.
منافسات فردي الفتيات
وضمن منافسات الدور الرئيسي لفردي الفتيات، خسرت اللاعبة البحرينية هاجر زيدان أمام منافستها الكولومبية بمجموعتين دون مقابل وبنتيجة 6/2 و6/3، ليتوقف مشوار اللاعب زيدان عند هذا الدور وستخوض منافسات الزوجي خلال الأيام المقبلة.
كما خسرت اللاعبة السعودية يارا بخاري أمام اللاعبة الصربية كاترينا كوريتشيك بمجموعتين دون مقابل جاءت نتيجتهما 6/3 و6/1.
وفي باقي المباريات فازت اللاعبة السلوفينية لويزا فوسيل على الهندية باركا ناير بنتيجة 6/2 و6/1، وتغلبت اللاعبة البريطانية أوفيليا ديفيز على الهندية داكشا ناير بنتيجة 6/0 و6/1، وتفوقت اللاعب الرومانية سيمونا تشيكو على البولندية اليكجا بنتيجة 6/0 و6/1، ونجحت اللاعبة ألينا سوغومونيان في التأهل إلى دور الـ16 بفوزها على اللاعبة التركية أسلي أوكتاي بنتيجة 6/2 و6/4.
منافسات اليوم
وستستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الدور الرئيسي لفردي الأولاد والفتيات، كما ستقام اليوم عدد من الدور الأول لفئة الزوجي.
وستبدأ المباريات في الساعة 9 صباحا، وتقام جميعها على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة البحرين بوليتكنك بمدينة عيسى.
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