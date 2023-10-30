غلق باب التسجيل في بطولة البتروكيماويات للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال نادي البحرين للتنس في بيان صحفي أن باب التسجيل في بطولة البتروكيماويات الـ 35 في التنس أغلق في الساعة السابعة من مساء أمس في البطولة التي ينظمها النادي من 7 إلى 21 نوفمبر القادم برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
وقال النادي أن عدد المسجلين بلغ – حتى إصدار البيان الصحفي - 140 لاعبا ولاعبة للمشاركة في البطولة. وتضم البطولة 10 مسابقات في فردي وزوجي السوبر للرجال والتي يشارك فيها عدد كبير من أبطال التنس البحرينيين والعرب والأجانب، منهم لاعبين مصنفين في رابطة اللاعبين المحترفين في التنس للرجال والسيدات، ومسابقتي فردي وزوجي الرجال والتي شهدت أعلى نسبة مشاركة حتى الآن، بالإضافة إلى مسابقات فردي وزوجي الرواد سن 45 و55 سنة، ومسابقات فردي وزوجي السيدات.
وعقدت اللجنة الفنية المنظمة للبطولة اجتماعا مساء أمس برئاسة عبد اللطيف محمد أحمد، لفحص وتصنيف طلبات المشاركة، وإعداد جداول المباريات، وأعد نادي البحرين للتنس كؤوسا خاصة وحصرية لهذه البطولة العريقة، كما خصص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى .
يذكر أن التسجيل كان متاحًا عبر الحضور الشخصي أو عبر البريد الإلكتروني للنادي.
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