غلق باب التسجيل في بطولة البتروكيماويات للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬الـ‭ ‬35‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬أغلق‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المسجلين‭ ‬بلغ‭ ‬ – ‭ ‬حتى‭ ‬إصدار‭ ‬البيان‭ ‬الصحفي‭ - ‬140‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬وتضم‭ ‬البطولة‭ ‬10‭ ‬مسابقات‭ ‬في‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬السوبر‭ ‬للرجال‭ ‬والتي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬التنس‭ ‬البحرينيين‭ ‬والعرب‭ ‬والأجانب،‭ ‬منهم‭ ‬لاعبين‭ ‬مصنفين‭ ‬في‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات،‭ ‬ومسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرجال‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬و55‭ ‬سنة،‭ ‬ومسابقات‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬السيدات‭.‬

وعقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬اجتماعا‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬محمد‭ ‬أحمد،‭ ‬لفحص‭ ‬وتصنيف‭ ‬طلبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وإعداد‭ ‬جداول‭ ‬المباريات،‭ ‬وأعد‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬كؤوسا‭ ‬خاصة‭ ‬وحصرية‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬العريقة،‭ ‬كما‭ ‬خصص‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬للفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ .‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬كان‭ ‬متاحًا‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للنادي‭.‬