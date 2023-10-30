ضمن الجولة الثانية من دوري زينالمنامة يحقق فوزه الثاني والنجمة يسقط النويدرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





حقق‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافسه‭ ‬الحالة‭ ‬بنتيجة‭ ‬77‭/‬58‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

ورفع‭ ‬المنامة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬النجمة،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬الحالة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬24/18‭)‬،‭ (‬18/14‭)‬،‭ (‬19/18‭)‬،‭ (‬16/8‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬الأمريكي‭ ‬دومنيك‭ ‬بتسجيله‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬ترافين‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬الحالة‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬ألكس‭ ‬يونج‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬تيرون‭ ‬ناش‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وحسين‭ ‬جان‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬وعبدالقادر‭ ‬ثاني‭ ‬7‭ ‬نقاط‭.‬

ولم‭ ‬يجد‭ ‬المنامة‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬حيث‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬العشر‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ولم‭ ‬يظهر‭ ‬الحالة‭ ‬بالمستوى‭ ‬المأمول‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تقديم‭ ‬محترفيه‭ ‬المردود‭ ‬الفني‭ ‬المطلوب‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وجاءت‭ ‬النتيجة‭ ‬متوقعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فارق‭ ‬الإمكانيات‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭.‬

وظهر‭ ‬المنامة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بمستوى‭ ‬عادي‭ ‬جدا‭ ‬لكنه‭ ‬اكتفى‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وهو‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات،‭ ‬وسجل‭ ‬المنامة‭ ‬معظم‭ ‬نقاطه‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وتحت‭ ‬الحلق‭ ‬مستغلا‭ ‬طول‭ ‬لاعبيه‭ ‬وتمركزهم‭ ‬الجيد،‭ ‬وكان‭ ‬معدل‭ ‬المنامة‭ ‬متواضع‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الثلاثيات‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬الفريق‭ ‬3‭ ‬ثلاثيات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬محاولة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حاول‭ ‬الحالة‭ ‬عبر‭ ‬الثلاثيات‭ ‬ولكنه‭ ‬سجل‭ ‬5‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬28‭ ‬محاولة‭.‬

النجمة‭ ‬يسقط‭ ‬النويدرات

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬سبقتها‭ ‬واصل‭ ‬النجمة‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬انطلاقة‭ ‬النويدرات‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬101‭/‬88‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬مشاركا‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬النويدرات‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

وجاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متكافئا‭ ‬ومثيرا‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬وتقدم‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬الفترتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬بعد‭ ‬التقدم‭ ‬53/48،‭ ‬لكن‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬شهد‭ ‬تفوقا‭ ‬نجماويا‭ ‬صريحا‭ ‬بدأ‭ ‬من‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬أخذ‭ ‬النجمة‭ ‬الأسبقية‭ ‬وواصل‭ ‬التفوق‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬20/27‭)‬،‭ (‬28/26‭)‬،‭ (‬28/15‭)‬،‭ (‬25/20‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكي‭ ‬كالدويل‭ ‬جوش‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬روبنسون‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬عون‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬النويدرات‭ ‬الأمريكي‭ ‬سامين‭ ‬سوينت‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬لامار‭ ‬مالوري‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬ومرتضى‭ ‬سلمان‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وعباس‭ ‬جميل‭ ‬14‭ ‬نقطة‭.‬