ضمن الجولة الثانية من دوري زينالمنامة يحقق فوزه الثاني والنجمة يسقط النويدرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
حقق فريق المنامة حامل اللقب فوزه الثاني وجاء على حساب منافسه الحالة بنتيجة 77/58 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة الثانية من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
ورفع المنامة رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مع النجمة، بينما رفع الحالة رصيده إلى 3 نقاط، وجاءت نتائج الفترات: (24/18)، (18/14)، (19/18)، (16/8)، وبرز من المنامة الأمريكي دومنيك بتسجيله 18 نقطة ومحمد أمير 17 نقطة وعلي حسين 11 نقطة ومصطفى حسين 11 نقطة والأمريكي ترافين 10 نقاط، بينما كان أفضل المسجلين من الحالة أحمد خليفة 15 نقطة والأمريكي ألكس يونج 11 نقطة ومواطنه تيرون ناش 10 نقاط وحسين جان 7 نقاط وعبدالقادر ثاني 7 نقاط.
ولم يجد المنامة صعوبة كبيرة في فرض سيطرته وتحقيق الفوز، حيث حافظ على فارق العشر نقاط في الشوط الثاني، ولم يظهر الحالة بالمستوى المأمول بسبب عدم تقديم محترفيه المردود الفني المطلوب على عكس المباراة الأولى أمام الاتحاد، وجاءت النتيجة متوقعة في ظل فارق الإمكانيات بين الفريقين.
وظهر المنامة بالرغم من الفوز بمستوى عادي جدا لكنه اكتفى بتحقيق الفوز وهو الأهم في مثل هذه المباريات، وسجل المنامة معظم نقاطه من داخل المنطقة وتحت الحلق مستغلا طول لاعبيه وتمركزهم الجيد، وكان معدل المنامة متواضع جدا على خط الثلاثيات حيث سجل الفريق 3 ثلاثيات فقط من 16 محاولة، في حين حاول الحالة عبر الثلاثيات ولكنه سجل 5 ثلاثيات من أصل 28 محاولة.
النجمة يسقط النويدرات
وفي المباراة التي سبقتها واصل النجمة نتائجه الإيجابية واستطاع أن يوقف انطلاقة النويدرات بعد الفوز عليه بنتيجة 101/88 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط مشاركا في الصدارة، بينما ارتفع رصيد النويدرات إلى 3 نقاط.
وجاء الشوط الأول متكافئا ومثيرا من الجانبين، وتقدم النويدرات في الفترتين الأولى والثانية بعد التقدم 53/48، لكن الشوط الثاني شهد تفوقا نجماويا صريحا بدأ من الربع الثالث الذي أخذ النجمة الأسبقية وواصل التفوق إلى نهاية المباراة.
وجاءت نتائج الفترات: (20/27)، (28/26)، (28/15)، (25/20)، وبرز من النجمة الأمريكي كالدويل جوش 25 نقطة ومحمد بوعلاي 22 نقطة والأمريكي روبنسون 18 نقطة وعلي عون 14 نقطة ومحمد جاسم 8 نقاط، بينما كان أفضل المسجلين من النويدرات الأمريكي سامين سوينت 29 نقطة ومواطنه لامار مالوري 21 نقطة ومرتضى سلمان 15 نقطة وعباس جميل 14 نقطة.
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