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في دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرةدار كليب والنصر يكسبان نقاط الدير وبني جمرة

10/30/2023 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان


حصد‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاطه‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وقادها‭ ‬الدوليان‭ ‬سيد‭ ‬جعفر‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وأحمد‭ ‬القيم‭ ‬‮«‬ثان‮»‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصل‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬وظل‭ ‬الدير‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭.‬

حرص‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاروتو‭ ‬مدرب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬بتشكيلات‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬جاهزية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬العنيد،‭ ‬ولجأ‭ ‬علي‭ ‬حبيب‭ ‬إلى‭ ‬تنشيط‭ ‬ضاربيه‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مركز‭ ‬اللعب،‭ ‬وعاد‭ ‬حسن‭ ‬عباس‭ ‬لممارسة‭ ‬هواية‭ ‬الهجوم‭ ‬السريع‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬قدم‭ ‬الدير‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الهجومي‭ ‬تألق‭ ‬معه‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬إسماعيل‭ ‬المنصوري‭ ‬ولاعب‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬حسين‭ ‬الحمر،‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬لاعبوه‭ ‬تمركزا‭ ‬دفاعيا‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬وتحسن‭ ‬في‭ ‬حوائط‭ ‬الصد،‭ ‬ويتطلب‭ ‬من‭ ‬معده‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬حتى‭ ‬يستفيد‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬الأخير،‭ ‬وقد‭ ‬تقدم‭ ‬الديريون‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬14‭-‬11‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬رفع‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاث‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬22‭-‬25،‭ ‬25‭-‬23‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬الدوليان‭ ‬خالد‭ ‬الشوملي‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وعباس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭.‬

جاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متكافئا‭ ‬أنهاه‭ ‬يوسف‭ ‬جابر‭ ‬لاعب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬لصالح‭ ‬النصر‭ ‬بكرته‭ ‬الطائشة،‭ ‬بينما‭ ‬أعطت‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬النصر‭ ‬الشوط‭ ‬لفريقها،‭ ‬وتحسن‭ ‬مردود‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬الهجومي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬وتقدم‭ ‬11‭-‬8‭ ‬و24‭-‬21‭.‬

وحبس‭ ‬الفريقان‭ ‬أنفاس‭ ‬الحضور‭ ‬القليل‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬النصر‭.‬

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