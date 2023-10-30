في دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرةدار كليب والنصر يكسبان نقاط الدير وبني جمرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي ميرزا
تصوير: محمد سرحان
حصد فريق دار كليب أول ثلاث نقاطه بفوزه على فريق دار كليب المجموعة (أ) بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-18، 25-19، 25-18، في المباراة التي أقيمت في صالة عيسى بن راشد في الرفاع ضمن منافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، وقادها الدوليان سيد جعفر سيد حسين «أول» وأحمد القيم «ثان»، وبهذه النتيجة حصل دار كليب على أول ثلاث نقاط، وظل الدير بدون رصيد بعد خسارتين.
حرص البرازيلي كاكاروتو مدرب دار كليب على اللعب بتشكيلات مختلفة على مدار الأشواط الثلاثة التي استغرقتها المباراة التي كشفت عن عدم اكتمال جاهزية أكثر من عنصر في صفوف العنيد، ولجأ علي حبيب إلى تنشيط ضاربيه من مختلف مركز اللعب، وعاد حسن عباس لممارسة هواية الهجوم السريع.
على الجانب الآخر قدم الدير أداء جيدا على المستوى الهجومي تألق معه الوافد الجديد إسماعيل المنصوري ولاعب مركز 3 حسين الحمر، كما سجل لاعبوه تمركزا دفاعيا في أكثر من مناسبة وتحسن في حوائط الصد، ويتطلب من معده علي حسن أن ينسجم مع زميله أحمد عبدالكريم حتى يستفيد الفريق من خبرة الأخير، وقد تقدم الديريون في الشوط الثاني 14-11.
وفي المباراة الأخرى رفع فريق النصر رصيده إلى ست نقاط بعد تفوقه على فريق بني جمرة الذي بقي على نقاطه الثلاث بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-23، 25-21، 22-25، 25-23 في اللقاء الذي أداره الدوليان خالد الشوملي «أول» وعباس عبدالرضا «ثان».
جاء الشوط الأول متكافئا أنهاه يوسف جابر لاعب بني جمرة لصالح النصر بكرته الطائشة، بينما أعطت حوائط صد النصر الشوط لفريقها، وتحسن مردود بني جمرة الهجومي في الشوط الثالث وتقدم 11-8 و24-21.
وحبس الفريقان أنفاس الحضور القليل خلال الشوط الثالث الذي أنهاه إبراهيم محمد لصالح فريقه النصر.
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