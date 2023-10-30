البسيتين والأهلي يتعادلان و((حامل اللقب)) يتعثر أمام المنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
خرج فريقا البسيتين والأهلي بنتيجة التعادل (2/2) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد مدينة خليفة الرياضية في ختام الجولة الخامسة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وسجلّ للبسيتين علي بسام بالدقيقة (22) وروبينسون بالدقيقة (75)، فيما أحرز هدفيّ الأهلي جمال راشد بالدقيقة (45) وعبدالله الحشاش بالدقيقة (79)، وبهذه النتيجة أصبح رصيد البسيتين نقطتين والأهلي (5 نقاط).
وبخلاف الشوط الأول الذي لم يشهد إلا هدفيّن الأول جاء عن طريق لاعب البسيتين علي بسام برأسية وسط غياب دفاعات الأهلي بالدقيقة (22) وهدف جمال راشد من كرة ثابتة أسكنها على يسار الحارس محسن علي بالدقيقة (45)، جاء الشوط الثاني أكثر إثارة وسط حركة ومحاولات بينهما وفرص عدة، ليتقدم البسيتين مجددًا بتسديدة قوية للاعبه روبينسون، ويأتي الرد الأهلاوي سريعًا برأسية عبدالله الحشاش
(79).
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد نادي المحرق، نجح المنامة في اقتناص نقطة ثمين من فم المتصدر و«حامل اللقب» الخالدية بعدما تعادل معه سلبيًا. بهذه النتيجة صار رصيد الخالدية (11 نقطة) والمنامة (5 نقاط).
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