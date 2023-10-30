البسيتين والأهلي يتعادلان و((حامل اللقب)) يتعثر أمام المنامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





خرج‭ ‬فريقا‭ ‬البسيتين‭ ‬والأهلي‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ (‬2/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجلّ‭ ‬للبسيتين‭ ‬علي‭ ‬بسام‭ ‬بالدقيقة‭ (‬22‭) ‬وروبينسون‭ ‬بالدقيقة‭ (‬75‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفيّ‭ ‬الأهلي‭ ‬جمال‭ ‬راشد‭ ‬بالدقيقة‭ (‬45‭) ‬وعبدالله‭ ‬الحشاش‭ ‬بالدقيقة‭ (‬79‭)‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬البسيتين‭ ‬نقطتين‭ ‬والأهلي‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬

وبخلاف‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬إلا‭ ‬هدفيّن‭ ‬الأول‭ ‬جاء‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬لاعب‭ ‬البسيتين‭ ‬علي‭ ‬بسام‭ ‬برأسية‭ ‬وسط‭ ‬غياب‭ ‬دفاعات‭ ‬الأهلي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬22‭) ‬وهدف‭ ‬جمال‭ ‬راشد‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬ثابتة‭ ‬أسكنها‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬محسن‭ ‬علي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬45‭)‬،‭ ‬جاء‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬وسط‭ ‬حركة‭ ‬ومحاولات‭ ‬بينهما‭ ‬وفرص‭ ‬عدة،‭ ‬ليتقدم‭ ‬البسيتين‭ ‬مجددًا‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬للاعبه‭ ‬روبينسون،‭ ‬ويأتي‭ ‬الرد‭ ‬الأهلاوي‭ ‬سريعًا‭ ‬برأسية‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‮

‬‭(‬79‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬نجح‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬اقتناص‭ ‬نقطة‭ ‬ثمين‭ ‬من‭ ‬فم‭ ‬المتصدر‭ ‬و«حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬الخالدية‭ ‬بعدما‭ ‬تعادل‭ ‬معه‭ ‬سلبيًا‭. ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬صار‭ ‬رصيد‭ ‬الخالدية‭ (‬11‭ ‬نقطة‭) ‬والمنامة‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬