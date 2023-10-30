قُبلة.. بثلاث سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬للعبة‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬كروي‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬فضيحة‭ ‬القبلة‭ ‬الشهيرة‭ ‬لبطلة‭ ‬العالم‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو‭. ‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬لفيفا‭ ‬منع‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس،‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬انتهك‭ ‬المادة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬فيفا‭ ‬التأديبي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أبلغت‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬روبياليس‭ ‬اليوم‭ ‬بتفاصيل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭. ‬وبموجب‭ ‬الأحكام‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬التأديبي،‭ ‬فإن‭ ‬أمام‭ ‬روبياليس‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬ليتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬معلَّل‭ (...) ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬خاضع‭ ‬لإمكانية‭ ‬الاستئناف‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬الاستئناف‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭. ‬

وقدّم‭ ‬روبياليس‭ ‬استقالته‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬فضيحة‭ ‬تقبيل‭ ‬هيرموسو‭ ‬بالقوة‭ ‬على‭ ‬شفتيها،‭ ‬إثر‭ ‬فوز‭ ‬إسبانيا‭ ‬على‭ ‬انجلترا‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس،‭ ‬رغم‭ ‬أنّه‭ ‬صرّح‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬بأنها‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬بالتراضي‮»‬‭. ‬

وواجه‭ ‬انتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬واتُهم‭ ‬بـ‮«‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬إسبانية،‭ ‬وتم‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬اللاعبة‭ ‬لمسافة‭ ‬200‭ ‬متر‭. ‬

وكان‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬أوقف‭ ‬روبياليس‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أغسطس‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬يتعلق‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭ ‬مدة‭ ‬90‭ ‬يوماً‭ ‬وفتح‭ ‬تحقيقاً‭ ‬بحقه‭. ‬