قُبلة.. بثلاث سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
جنيف- (أ ف ب): أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس الإثنين رئيس الاتحاد الإسباني السابق للعبة لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات، على خلفية فضيحة القبلة الشهيرة لبطلة العالم جيني هيرموسو.
وقال الاتحاد الدولي في بيان: «قررت اللجنة التأديبية لفيفا منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات»، معتبراً أنه «انتهك المادة 13 من قانون فيفا التأديبي».
وأضاف: «أبلغت اللجنة التأديبية روبياليس اليوم بتفاصيل هذا القرار. وبموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التأديبي، فإن أمام روبياليس عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلَّل (...) مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف» أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي.
وقدّم روبياليس استقالته في سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أسابيع من فضيحة تقبيل هيرموسو بالقوة على شفتيها، إثر فوز إسبانيا على انجلترا في سيدني في 20 أغسطس، رغم أنّه صرّح فيما بعد بأنها حصلت «بالتراضي».
وواجه انتقادات واسعة واتُهم بـ«الاعتداء الجنسي» من قبل محكمة إسبانية، وتم منعه من الاقتراب من اللاعبة لمسافة 200 متر.
وكان «فيفا» أوقف روبياليس في 26 أغسطس عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي مدة 90 يوماً وفتح تحقيقاً بحقه.
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