فــيفــا تصلــي مــن أجــل دياس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (أ ف ب): خَصَّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو المهاجم الكولومبي لليفربول الإنكليزي لويس دياس بـ«الدعم والصلوات»، وذلك بعد اختطاف والديه. وتم إنقاذ والدة دياس لكن عشرات الجنود بمؤازرة من الشرطة في كولومبيا مازالوا يبحثون عن والده.
وقال إنفانتينو على موقع إنستغرام: «بالنيابة عن فيفا ومجتمع كرة القدم العالمي، أود أن أتقدم بدعمنا وصلواتنا للويس دياس وعائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة«.
وأصدر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم بياناً بدوره على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) يطالب فيه أولئك الذين يحتجزون والد دياس بالإفراج عنه فوراً من دون شروط.
وقال المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب يوم الأحد بعد الفوز على ضيفه نوتنغهام فورست 3-0 في الدوري الممتاز إن الاستعداد للمباراة كان «أصعب ما واجهته في حياتي»، مضيفاً: «لم أتوقع ذلك، لم أكن مستعداً لذلك».
وتابع: «لا أريد أن أُحَمِّل المباراة معنى أكبر مما كانت عليه، لكن بالتأكيد حاولنا مساعدة لويس في القتال الذي خضناه لأننا نريد المساعدة. لكن لا يمكننا المساعدة فعلياً (في عملية تحرير والده). ومن ثم فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو القتال من أجله وهذا ما فعله الشبان».
وبفوزه الخامس توالياً على أرضه، بقي ليفربول على بعد ثلاث نقاط من توتنهام المتصدر.
وغاب دياس (26 عاماً) الذي شارك في 11 مباراة هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف عن تشكيلة المباراة التي افتتح فيها التسجيل البرتغالي ديوغو جوتا واحتفل برفع قميص يحمل رقم واسم زميله الكولومبي الدولي.
وتساءل كلوب: «كيف يمكنك أن تجعل مباراة في كرة قدم مهمة حقاً في يوم مثل هذا؟ إنه أمر صعب حقاً. لم أواجه شيئاً مماثلاً في حياتي. سمعنا عما حصل في وقت متأخر من الليلة الماضية (السبت). تحدثنا الى لويس، وكان يريد العودة إلى بلده. ثم تلقينا الأخبار بشأن (تحرير) والدته، وهو أمر رائع، ومنذ ذلك الحين لم تصل إلينا أي أخبار أخرى».
وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يوم الأحد خبر تحرير والدة دياس، قائلاً على موقع «إكس» إنه «خلال عملية «الإنقاذ» في بارانكاس (شمال كولومبيا)، تم تحرير والدة لويس دياس ونواصل البحث عن الأب».
وذكرت وسائل الإعلام الكولومبية أن والدي الجناح الأيسر كانا في محطة وقود في بلدتهما، في مقاطعة لاغواخيرا، عندما اقترب منهما رجال مسلحون على دراجات نارية.
وقال مدير الشرطة العام وليام سالامانكا بعد محادثة هاتفية مع والدة اللاعب بحسب مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: «بفضل الخطة التي نشرتها الشرطة في وقت قياسي (...) عثرنا بالفعل على الأم سالمة معافاة (...) ونواصل البحث بنشاط عن الأب».
وقال الجيش إنه أقام حواجز على الطرق ونشر فصيلتين وطائرات بدون طيار ومروحيات وطائرة مزودة برادار للبحث عن لويس مانويل دياس. وكولومبيا بلد خرج للتو من عقود من الصراعات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، حيث تم اختطاف أكثر من 38 ألف شخص، معظمهم من أجل الفدية.
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