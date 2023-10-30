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فــيفــا تصلــي مــن أجــل دياس

10/30/2023 7:18:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خَصَّ‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬السويسري‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬المهاجم‭ ‬الكولومبي‭ ‬لليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬بـ«الدعم‭ ‬والصلوات‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اختطاف‭ ‬والديه‭. ‬وتم‭ ‬إنقاذ‭ ‬والدة‭ ‬دياس‭ ‬لكن‭ ‬عشرات‭ ‬الجنود‭ ‬بمؤازرة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬مازالوا‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬والده‭.‬

وقال‭ ‬إنفانتينو‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إنستغرام‭: ‬‮«‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬فيفا‭ ‬ومجتمع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمي،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بدعمنا‭ ‬وصلواتنا‭ ‬للويس‭ ‬دياس‭ ‬وعائلته‭ ‬وأصدقائه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭ ‬الصعبة‮«‬‭.‬

وأصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكولومبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بياناً‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭) ‬يطالب‭ ‬فيه‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحتجزون‭ ‬والد‭ ‬دياس‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنه‭ ‬فوراً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شروط‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬لليفربول‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فورست‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬إن‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمباراة‭ ‬كان‭ ‬‮«‬أصعب‭ ‬ما‭ ‬واجهته‭ ‬في‭ ‬حياتي‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬مستعداً‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أُحَمِّل‭ ‬المباراة‭ ‬معنى‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه،‭ ‬لكن‭ ‬بالتأكيد‭ ‬حاولنا‭ ‬مساعدة‭ ‬لويس‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬الذي‭ ‬خضناه‭ ‬لأننا‭ ‬نريد‭ ‬المساعدة‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬المساعدة‭ ‬فعلياً‭ (‬في‭ ‬عملية‭ ‬تحرير‭ ‬والده‭). ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمكننا‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬القتال‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬الشبان‮»‬‭.‬

وبفوزه‭ ‬الخامس‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬بقي‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭ ‬المتصدر‭.‬

وغاب‭ ‬دياس‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬افتتح‭ ‬فيها‭ ‬التسجيل‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬جوتا‭ ‬واحتفل‭ ‬برفع‭ ‬قميص‭ ‬يحمل‭ ‬رقم‭ ‬واسم‭ ‬زميله‭ ‬الكولومبي‭ ‬الدولي‭.‬

وتساءل‭ ‬كلوب‭: ‬‮«‬كيف‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬مهمة‭ ‬حقاً‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬مثل‭ ‬هذا؟‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬صعب‭ ‬حقاً‭. ‬لم‭ ‬أواجه‭ ‬شيئاً‭ ‬مماثلاً‭ ‬في‭ ‬حياتي‭. ‬سمعنا‭ ‬عما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ (‬السبت‭). ‬تحدثنا‭ ‬الى‭ ‬لويس،‭ ‬وكان‭ ‬يريد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بلده‭. ‬ثم‭ ‬تلقينا‭ ‬الأخبار‭ ‬بشأن‭ (‬تحرير‭) ‬والدته،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬رائع،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬إلينا‭ ‬أي‭ ‬أخبار‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الكولومبي‭ ‬غوستافو‭ ‬بيترو‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬خبر‭ ‬تحرير‭ ‬والدة‭ ‬دياس،‭ ‬قائلاً‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬الإنقاذ‮»‬‭ ‬في‭ ‬بارانكاس‭ (‬شمال‭ ‬كولومبيا‭)‬،‭ ‬تم‭ ‬تحرير‭ ‬والدة‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬ونواصل‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الأب‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الكولومبية‭ ‬أن‭ ‬والدي‭ ‬الجناح‭ ‬الأيسر‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬في‭ ‬بلدتهما،‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬لاغواخيرا،‭ ‬عندما‭ ‬اقترب‭ ‬منهما‭ ‬رجال‭ ‬مسلحون‭ ‬على‭ ‬دراجات‭ ‬نارية‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الشرطة‭ ‬العام‭ ‬وليام‭ ‬سالامانكا‭ ‬بعد‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬والدة‭ ‬اللاعب‭ ‬بحسب‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬بفضل‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ (...) ‬عثرنا‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬الأم‭ ‬سالمة‭ ‬معافاة‭ (...) ‬ونواصل‭ ‬البحث‭ ‬بنشاط‭ ‬عن‭ ‬الأب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬أقام‭ ‬حواجز‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬ونشر‭ ‬فصيلتين‭ ‬وطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬ومروحيات‭ ‬وطائرة‭ ‬مزودة‭ ‬برادار‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬لويس‭ ‬مانويل‭ ‬دياس‭. ‬وكولومبيا‭ ‬بلد‭ ‬خرج‭ ‬للتو‭ ‬من‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬المتنافسة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختطاف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفدية‭.‬

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