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فوز السيتي الصريح على يونايتد يؤكد الفارق الشاسع

10/30/2023 7:18:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مانشستر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كان‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬يخشى‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬الحلول‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الواحدة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬رسم‭ ‬المدينة‭ ‬باللون‭ ‬الأزرق‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬بفوزه‭ ‬بسهولة‭ ‬بالغة‭ ‬على‭ ‬يونايتد‭ ‬3‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬لتأكيد‭ ‬هيمنته‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬

سجل‭ ‬المهاجم‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬ثنائية‭ ‬ومرر‭ ‬كرة‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬فيل‭ ‬فودين،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬كتيبة‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬تتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬يونايتد‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭. ‬

منذ‭ ‬أنّ‭ ‬توج‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬العظيم‭ ‬السير‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغوسون‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأخير‭ ‬معه‭ (‬2012-2013‭) ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬منافسات‭ ‬بريميرليغ‭ ‬متقدمين‭ ‬على‭ ‬الجار‭ ‬سيتي‭ ‬والأمر‭ ‬مرجح‭ ‬للاستمرار‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أيضا‭ ‬نظرا‭ ‬للفارق‭ ‬الشاسع‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭. ‬

سخرت‭ ‬جماهير‭ ‬سيتي‭ ‬التي‭ ‬تواجدت‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬بإطلاقها‭ ‬هتافات‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬بقاء‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر،‭ ‬مالكة‭ ‬يونايتد‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتمتع‭ ‬برصيد‭ ‬شعبي‭ ‬لدى‭ ‬أنصار‭ ‬الأخير،‭ ‬لمدة‭ ‬‮«‬10‭ ‬سنوات‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬التفاؤل‭ ‬في‭ ‬أوجه‭ ‬عندما‭ ‬قررت‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬بيع‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬ملكيته‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬التفاؤل‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬محله‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتملك‭ ‬الملياردير‭ ‬البريطاني‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف‭ ‬حصة‭ ‬أقلية‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭.

تزامن‭ ‬تراجع‭ ‬يونايتد‭ ‬بقيادة‭ ‬غلايزر‭ ‬مع‭ ‬صعود‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬كقوة‭ ‬مهيمنة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنكليزية،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬الشيخ‭ ‬الإماراتي‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭. ‬

لكن‭ ‬المال‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الوحيد‭ ‬للتفاوت‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الناديين‭. ‬فقد‭ ‬أنفق‭ ‬يونايتد‭ ‬مبلغا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكنه‭ ‬أهدر‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ترك‭ ‬مدرب‭ ‬يونايتد‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬المهاجمين‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنتوني‭ ‬ومايسون‭ ‬ماونت‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭. ‬

على‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يتمتع‭ ‬سيتي‭ ‬بعملية‭ ‬بارعة‭ ‬خلف‭ ‬الكواليس‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاستعراضية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭. ‬

أسوأ‭ ‬بداية‭!‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬غوراديولا‭ ‬قرر‭ ‬عدم‭ ‬الاستمرار‭ ‬طويلا‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬فهو‭ ‬يخوض‭ ‬موسمه‭ ‬الثامن‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬وقال‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬كمدرب‭ ‬لسيتي‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬فعلناه‭. ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬ذلك‭. ‬لقد‭ ‬قلت‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الاتجاه‭ - ‬الرئيس‭ ‬والمدير‭ ‬الرياضي‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبون،‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭. ‬عندما‭ ‬نخسر‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام،‭ ‬لا‭ ‬نلقي‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬ما‭. ‬نحاول‭ ‬القيام‭ ‬بالأمور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‮»‬‭. ‬

يبدو‭ ‬أن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬للنهوض‭ ‬من‭ ‬كبوته‭ ‬هي‭ ‬أولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬قبل‭ ‬خروج‭ ‬الأمور‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬كليا‭. ‬

نال‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬الإشادة‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬يونايتد‭ ‬لأنه‭ ‬أنهى‭ ‬صياما‭ ‬عن‭ ‬الألقاب‭ ‬استمر‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬بعدما‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬إحراز‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬قيادته‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنفق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد،‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬يونايتد‭ ‬بشكل‭ ‬مخيف‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حاليا‭. ‬خسر‭ ‬الفريق‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ليحقق‭ ‬بالتالي‭ ‬أسوأ‭ ‬بداية‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1986‭-‬1987،‭ ‬كما‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬عدم‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬1‭-‬صفر‭. ‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬يونايتد‭ ‬السابق‭ ‬روي‭ ‬كين‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬كمعلق‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورت‮»‬‭: ‬‮«‬يعاني‭ ‬لاعبو‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الجوانب،‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية‭. ‬طريق‭ ‬العودة‭ ‬سيكون‭ ‬طويلا‭ ‬لهذا‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬


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