Tuesday, 31 October 2023 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبليو تي ايه الختامية: بداية مثالية لسابالينكا وبيغولا

10/30/2023 7:18:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كانكون‭ (‬بورما‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهلت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا،‭ ‬والاميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬الخامسة‭ ‬دورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬لمحترفات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية،‭ ‬بفوز‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.

وتغلبت‭ ‬سابالينكا‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬سكّاري‭ ‬الثامنة‭ ‬6-0‭ ‬و6‭-‬1،‭ ‬وبيغولا‭ ‬على‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ربياكينا‭ ‬الرابعة‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬باكالار‮»‬‭. ‬

وثأرت‭ ‬سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬عليها‭ ‬أيضا‭ ‬ان‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬صدارتها‭ ‬لترتيب‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬بمواجهة‭ ‬وصيفتها‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬من‭ ‬خسارتها‭ ‬مرتين‭ ‬أمام‭ ‬ساكّاري‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‭.

وناضلت‭ ‬ساكّاري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬بشوط‭ ‬يتيم‭ ‬وتفادي‭ ‬الخسارة‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭. ‬

كتبت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البيلاروسية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إنستغرام‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬امتعاضها‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬أشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬والتجربة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‮»‬‭.

وتابعت‭: ‬‮«‬كلاعبة‭ ‬أشعر‭ ‬بعدم‭ ‬احترام‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬معظمنا‭ ‬يشعر‭ ‬بذلك‭. ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬مستوى‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬نتوقعه‭ ‬في‭ ‬النهائيات‮»‬‭. ‬لكي‭ ‬أكون‭ ‬صادقة،‭ ‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بالأمان‭ ‬في‭ ‬التحرك‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الوقت،‭ ‬مؤكدة‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يُسمح‭ ‬للاعبات‭ ‬بالتدرب‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬للافتتاح‭. ‬

وأحرزت‭ ‬سابالينكا‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى‭ ‬مطلع‭ ‬السنة،‭ ‬وحلّت‭ ‬وصيفة‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الأميركية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون‭ ‬ورولان‭ ‬غاروس‭. ‬

وتوجت‭ ‬ابنة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬مدريد‭ ‬وأديلايد‭ ‬وتخوض‭ ‬نهائيات‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬وهي‭ ‬تتقدّم‭ ‬بفارق‭ ‬630‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬شفيونتيك‭ (‬22‭ ‬عاماً‭) ‬بطلة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭. ‬

وسيكون‭ ‬بمقدور‭ ‬سابالينكا‭ ‬انهاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للسيدات،‭ ‬بحال‭ ‬بلوغها‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬رصيد‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬شفيونتيك‭. ‬

وبحال‭ ‬خسارة‭ ‬شفيونتيك‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬سيكون‭ ‬تأهل‭ ‬سابالينكا‭ ‬برصيد‭ ‬2‭-‬1‭ ‬كافياً‭ ‬لانهاء‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭. ‬

MENAFN30102023000055011008ID1107338858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث