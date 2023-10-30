دبليو تي ايه الختامية: بداية مثالية لسابالينكا وبيغولا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كانكون‭ (‬بورما‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهلت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا،‭ ‬والاميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬الخامسة‭ ‬دورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬لمحترفات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية،‭ ‬بفوز‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.

‬

وتغلبت‭ ‬سابالينكا‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬سكّاري‭ ‬الثامنة‭ ‬6-0‭ ‬و6‭-‬1،‭ ‬وبيغولا‭ ‬على‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ربياكينا‭ ‬الرابعة‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬باكالار‮»‬‭. ‬

وثأرت‭ ‬سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬عليها‭ ‬أيضا‭ ‬ان‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬صدارتها‭ ‬لترتيب‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬بمواجهة‭ ‬وصيفتها‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬من‭ ‬خسارتها‭ ‬مرتين‭ ‬أمام‭ ‬ساكّاري‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‭.

‬

وناضلت‭ ‬ساكّاري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬بشوط‭ ‬يتيم‭ ‬وتفادي‭ ‬الخسارة‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭. ‬

كتبت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البيلاروسية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إنستغرام‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬امتعاضها‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬أشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬والتجربة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‮»‬‭.

‬

وتابعت‭: ‬‮«‬كلاعبة‭ ‬أشعر‭ ‬بعدم‭ ‬احترام‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬معظمنا‭ ‬يشعر‭ ‬بذلك‭. ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬مستوى‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬نتوقعه‭ ‬في‭ ‬النهائيات‮»‬‭. ‬لكي‭ ‬أكون‭ ‬صادقة،‭ ‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بالأمان‭ ‬في‭ ‬التحرك‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الوقت،‭ ‬مؤكدة‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يُسمح‭ ‬للاعبات‭ ‬بالتدرب‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬للافتتاح‭. ‬

وأحرزت‭ ‬سابالينكا‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى‭ ‬مطلع‭ ‬السنة،‭ ‬وحلّت‭ ‬وصيفة‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الأميركية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون‭ ‬ورولان‭ ‬غاروس‭. ‬

وتوجت‭ ‬ابنة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬مدريد‭ ‬وأديلايد‭ ‬وتخوض‭ ‬نهائيات‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬وهي‭ ‬تتقدّم‭ ‬بفارق‭ ‬630‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬شفيونتيك‭ (‬22‭ ‬عاماً‭) ‬بطلة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭. ‬

وسيكون‭ ‬بمقدور‭ ‬سابالينكا‭ ‬انهاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للسيدات،‭ ‬بحال‭ ‬بلوغها‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬رصيد‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬شفيونتيك‭. ‬

وبحال‭ ‬خسارة‭ ‬شفيونتيك‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬سيكون‭ ‬تأهل‭ ‬سابالينكا‭ ‬برصيد‭ ‬2‭-‬1‭ ‬كافياً‭ ‬لانهاء‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭. ‬