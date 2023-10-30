دبليو تي ايه الختامية: بداية مثالية لسابالينكا وبيغولا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كانكون (بورما) - (أ ف ب): استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، والاميركية جيسيكا بيغولا الخامسة دورة دبليو تي ايه الختامية لمحترفات كرة المضرب التي انطلقت الأحد في كانكون المكسيكية، بفوز لكل منهما.
وتغلبت سابالينكا بسهولة على اليونانية ماريا سكّاري الثامنة 6-0 و6-1، وبيغولا على الكازاخستانية إيلينا ربياكينا الرابعة 7-5 و6-2 ضمن منافسات مجموعة «باكالار».
وثأرت سابالينكا التي عليها أيضا ان تدافع عن صدارتها لترتيب اللاعبات المحترفات بمواجهة وصيفتها البولندية إيغا شفيونتيك، من خسارتها مرتين أمام ساكّاري في دور المجموعات لدورة دبليو تي ايه الختامية عامي 2021 و2022.
وناضلت ساكّاري من أجل الفوز بشوط يتيم وتفادي الخسارة بمجموعتين نظيفتين.
كتبت اللاعبة البيلاروسية على موقع إنستغرام معبرة عن امتعاضها من التنظيم «يجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل كبيرة من رابطة اللاعبات المحترفات والتجربة حتى الآن في دبليو تي ايه الختامية».
وتابعت: «كلاعبة أشعر بعدم احترام رابطة اللاعبات المحترفات. أعتقد أن معظمنا يشعر بذلك. هذا ليس مستوى التنظيم الذي نتوقعه في النهائيات». لكي أكون صادقة، لا أشعر بالأمان في التحرك على هذا الملعب كثيرا من الوقت، مؤكدة إنه لم يُسمح للاعبات بالتدرب على الملعب حتى اليوم السابق للافتتاح.
وأحرزت سابالينكا بطولة أستراليا الكبرى مطلع السنة، وحلّت وصيفة في فلاشينغ ميدوز الأميركية الشهر الماضي، كما بلغت نصف النهائي في ويمبلدون ورولان غاروس.
وتوجت ابنة الخامسة والعشرين في دورات مدريد وأديلايد وتخوض نهائيات دبليو تي ايه الختامية وهي تتقدّم بفارق 630 نقطة عن شفيونتيك (22 عاماً) بطلة رولان غاروس.
وسيكون بمقدور سابالينكا انهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للسيدات، بحال بلوغها النهائي مع رصيد 2-1 في دور المجموعات، بصرف النظر عن نتائج شفيونتيك.
وبحال خسارة شفيونتيك مباراتين في دور المجموعات، سيكون تأهل سابالينكا برصيد 2-1 كافياً لانهاء السنة في الصدارة.
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