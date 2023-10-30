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10 منتخبات تشارك في البطولة العربية للسلة بالقاهرة

10/30/2023 7:18:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ - ‬وام‭: ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الـ25‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬المقررة‭ ‬بالقاهرة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬المقبلين،‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬منتخبات‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أن‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬الإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬والكويت‭ ‬والأردن‭ ‬والجزائر‭ ‬وتونس‭ ‬والمغرب‭ ‬وليبيا‭ ‬وموريتانيا‭ ‬والصومال‭.‬

وأوضح‭ ‬اللواء‭ ‬م‭. ‬إسماعيل‭ ‬القرقاوي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بأن‭ ‬تعديل‭ ‬موعد‭ ‬البطولة‭ ‬جاء‭ ‬لتجنب‭ ‬تضارب‭ ‬موعدها‭ ‬مع‭ ‬تصفيات‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬أسيا‭ (‬وصل‭)‬،‭ ‬وسعياً‭ ‬لتوفير‭ ‬كل‭ ‬عناصر‭ ‬النجاح‭ ‬المطلوب‭ ‬لها‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستكون‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬للاستعداد‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭ ‬المقبلة،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬سيحقق‭ ‬أيضا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬قبل‭ ‬مشاركته‭ ‬بالمرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬الآسيوية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬



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