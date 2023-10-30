10 منتخبات تشارك في البطولة العربية للسلة بالقاهرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي - وام: ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة الـ25 من البطولة العربية لكرة السلة، المقررة بالقاهرة من 26 ديسمبر إلى 3 يناير المقبلين، إلى 10 منتخبات.
وأعلن الاتحاد العربي لكرة السلة أن المنتخبات المشاركة هي الإمارات ومصر والكويت والأردن والجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا والصومال.
وأوضح اللواء م. إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بأن تعديل موعد البطولة جاء لتجنب تضارب موعدها مع تصفيات بطولة غرب أسيا (وصل)، وسعياً لتوفير كل عناصر النجاح المطلوب لها.
وأكد أن النسخة المقبلة ستكون فرصة ذهبية لجميع المنتخبات المشاركة للاستعداد للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، ما انعكس على ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى هذا العدد.
وأضاف أن منتخب الإمارات سيحقق أيضا العديد من الفوائد من جراء مشاركته في البطولة، قبل مشاركته بالمرحلة النهائية الآسيوية مطلع العام المقبل.
MENAFN30102023000055011008ID1107338857
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.