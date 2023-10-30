الإمارات تنظم جائزة أبوظبي الكبرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة إثارة عن مشاركة 40 سائقًا في بطولة سوبر كروز العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات النارية، ويستعد 20 متسابقًا مبتدئًا لترك بصمتهم والانضمام إلى صفوف الأبطال ذوي الخبرة في سباق جائزة أبوظبي الكبرى في الاتحاد أرينا في 4 نوفمبر بمشاركة أفضل الدراجين الناشئين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتنافس الدراجون الشباب خلال الحدث، حيث يعرضون مواهبهم أمام جمهور رياضة السيارات. وسيتنافس 10 سائقين من الناشئين القادمين من مختلف أرجاء دولة الإمارات في فئة 85 سم مكعب، بينما يتنافس العشرة الآخرون في فئة 65 سم مكعب.
وفي تعليق له، أكد سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»، مدى أهمية دعم المواهب الشابة في رياضة السيارات، حيث قال: «لا يقتصر الأمر على خوض السباقات فقط، وإنما يتعلق أيضاً برعاية مستقبل الرياضة. ويسعدنا أن نمنح هؤلاء الدراجين الشباب الفرصة لإظهار مهاراتهم في سباق جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية. من هنا تبدأ الأحلام، ونحن هنا لتحويل هذه الأحلام إلى واقع ملموس».
ويشارك آدم بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة SX Global ، أجواء التشويق قائلاً: «تتمثل مهمتنا في الارتقاء بسباقات سوبر كروس إلى آفاق جديدة ودعم الجيل القادم من الدراجين. يمثل هذا الحدث فرصة رائعة لهؤلاء الشباب الموهوبين في الإمارات العربية المتحدة للتألق على المستوى العالمي. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة، ونتطلع إلى مشاهدتهم وهم يقدمون أفضل أداء في أبوظبي».
يذكر أن بطولة العالم للسوبر كروس، بطولة دولية لسباقات سوبر كروس للدراجات النارية، تنظمها وتروج لها شركة إس إكس جلوبال الأسترالية. وفي المراحل الأولى من مسيرة بطولة العالم للسوبر كروس كانت البطولة تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، قبل أن يمنح الاتحاد الدولي للدراجات النارية شركة إس إكس جلوبال، الحقوق التجارية والتنظيمية الحصرية لتنظيم بطولة العالم للسوبر كروس والترويج لها ابتداءً من عام 2022.
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