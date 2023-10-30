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الإمارات تنظم جائزة أبوظبي الكبرى

10/30/2023 7:18:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬إثارة‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬40‭ ‬سائقًا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬سوبر‭ ‬كروز‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬ويستعد‭ ‬20‭ ‬متسابقًا‭ ‬مبتدئًا‭ ‬لترك‭ ‬بصمتهم‭ ‬والانضمام‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الأبطال‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬أبوظبي‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬أرينا‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬بمشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬الدراجين‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

ويتنافس‭ ‬الدراجون‭ ‬الشباب‭ ‬خلال‭ ‬الحدث،‭ ‬حيث‭ ‬يعرضون‭ ‬مواهبهم‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭. ‬وسيتنافس‭ ‬10‭ ‬سائقين‭ ‬من‭ ‬الناشئين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬85‭ ‬سم‭ ‬مكعب،‭ ‬بينما‭ ‬يتنافس‭ ‬العشرة‭ ‬الآخرون‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬65‭ ‬سم‭ ‬مكعب‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له،‭ ‬أكد‭ ‬سيف‭ ‬راشد‭ ‬النعيمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬إثارة‮»‬،‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬السباقات‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬يتعلق‭ ‬أيضاً‭ ‬برعاية‭ ‬مستقبل‭ ‬الرياضة‭. ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نمنح‭ ‬هؤلاء‭ ‬الدراجين‭ ‬الشباب‭ ‬الفرصة‭ ‬لإظهار‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬أبوظبي‭ ‬الكبرى‭ ‬لبطولة‭ ‬سوبر‭ ‬كروس‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭. ‬من‭ ‬هنا‭ ‬تبدأ‭ ‬الأحلام،‭ ‬ونحن‭ ‬هنا‭ ‬لتحويل‭ ‬هذه‭ ‬الأحلام‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‮»‬‭.‬

ويشارك‭ ‬آدم‭ ‬بيلي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ SX ‭ ‬ Global ،‭ ‬أجواء‭ ‬التشويق‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تتمثل‭ ‬مهمتنا‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بسباقات‭ ‬سوبر‭ ‬كروس‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬ودعم‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭. ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬الموهوبين‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬للتألق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مشاهدتهم‭ ‬وهم‭ ‬يقدمون‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسوبر‭ ‬كروس،‭ ‬بطولة‭ ‬دولية‭ ‬لسباقات‭ ‬سوبر‭ ‬كروس‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬تنظمها‭ ‬وتروج‭ ‬لها‭ ‬شركة‭ ‬إس‭ ‬إكس‭ ‬جلوبال‭ ‬الأسترالية‭. ‬وفي‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسوبر‭ ‬كروس‭ ‬كانت‭ ‬البطولة‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مقرًا‭ ‬لها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬شركة‭ ‬إس‭ ‬إكس‭ ‬جلوبال،‭ ‬الحقوق‭ ‬التجارية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬الحصرية‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسوبر‭ ‬كروس‭ ‬والترويج‭ ‬لها‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

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