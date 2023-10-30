إمبيد يتعملق في فوز سفنتي سيكسرز على بورتلاند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس انجليس - (أ ف ب): تعملق الكاميروني جويل إمبيد في صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بتسجيله 35 نقطة والتقاطه 15 متابعة وتمريره 7 كرات حاسمة، وأضاف إليها ست صدات وسرقتين وقاده للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 126-98، الاحد ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين «أن بي ايه».
وقدّم إمبيد، أفضل لاعب (أم في بي) في الدوري المنتظم العام الماضي، ما وصفه مدربه نيك نورس بالعرض «المهيمن الفائق»، ليقود ابن الـ 29 عاما الفارع الطول (2.13 م) فريقه إلى فوزه الأول في مباراته الافتتاحية على أرضه.
على ملعب ويلز فارغو سنتر في فيلادلفيا، سجل إمبيد 12 رمية من 22، منها رميتان من خارج القوس من 4، وأضاف إليها 9 نقاط من الرميات الحرة من أصل 11 في غضون 29 دقيقة.
-«هذه وظيفتي»
قال إمبيد «هذه وظيفتي، أحاول أن أتطور كل يوم».
وتابع «يبدأ الأمر بالدفاع، مع وجود عقلية اللعب، وإغلاق كل شيء وصد كل شيء، وهجوميا محاولة القيام باللعب الصحيح».
وأضاف «... لقد حققنا الفوز وأنا متحمس لذلك. لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه».
وبدوره، تألق تايريز ماكسي في صفوف الفائز فأنهى المباراة مع دابل-دابل بتسجيله 26 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف توبياس هاريس 24، في حين من المتوقع أن يعود نجم الفريق جيمس هاردن الغاضب من رئيس النادي والساعي للرحيل إلى التمارين الثلاثاء.
أثنى ديأنتوني ميلتون صاحب 12 نقطة و8 تمريرات حاسمة على زميله قائلا «هو لاعب استثنائي».
وتابع «إنه رائع دائما بالنسبة لنا. عندما يلعب بهذه الطريقة، فهو أفضل لاعب في الدوري كل ليلة».
وفي أوكلاهوما سيتي، حقق دنفر ناغتس حامل اللقب انتصاره الثالث تواليا بفوزه على أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-95، في مباراة تألق خلالها أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 28 نقطة إلى 14 متابعة.
وأضاف مايكل بورتر جونيور 20 نقطة والكندي جمال موراي 19 لناغتس.
وعلى ملعب «تويوتا سنتر» في هيوستن، سجل ستيفن كوري 24 نقطة، منها 6 رميات عن المسافة البعيدة من أصل 14، وأضاف كلاي تومسون 19، منها 5 من اصل 10 من خلف القوس، وقادا فريقهما غولدن ستايت ووريرز للفوز على هيوستن روكتس 106-95.
وشارك نجم غولدن ستايت كريس بول احتياطيا وذلك للمرة الاولى في 19 عاما قضاها في ملاعب كرة السلة وبعد 1.365 مباراة تواليا خاضها اساسيا.
يونغ يسرق الأضواء
وعلى ملعب «فيسيفرف فوروم» في ميلووكي، عانى دايميان ليلارد في مباراته الثانية بألوان ميلووكي باكس مكتفيا بست نقاط في الخسارة أمام أتلانتا هوكس 110-127.
وسرق تراي يونغ الأضواء بتسجيله 20 نقطة وأضاف إليها 11 تمريرة حاسمة، في حين انهى 7 من زملائه المباراة مع أكثر من 10 نقاط، بمن فيهم السويسري كلينت كابيلا صاحب 12 نقطة والعدد نفسه من المتابعات.
وعند الخاسر، سجل يانيس أنتيتوكونمبو 26 نقطة واستحوذ على 11 متابعة لصالح باكس، في حين قال مدربه أدريان غريفين «كانت ليلة صعبة. لم نكن نستحق الفوز. بخلاف هوكس».
واحتاج ساكرامنتو كينغز إلى تمديد الوقت للفوز على لوس أنجليس ليكرز 132-127، بفضل نجمه ديأيرون فوكس صاحب 37 نقطة، في حين سجل اللاعب الاحتياطي ماليك مونك نصف نقاطه الـ 22 في الوقت الإضافي.
وبرز في صفوف الخاسر أنتوني ديفيس مع 30 نقطة و16 متابعة، فيما ساهم ليبرون جيمس بـ 27 نقطة و15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.
وعلى ملعب «كريبتو.كوم أرينا» في لوس أنجليس، قاد الثلاثي كواهي لينارد صاحب 21 نقطة وراسل وستبروك وبول جورج مع 19 نقطة لكل منهما، فريقهم لوس أنجليس كليبرز للفوز على سان انتونيو سبيرز 123-83.
وبرز في صفوف الخاسر ديفن فاسل مع 14 نقطة، والفرنسي فيكتور ويمبانيانا الخيار الاول في الـ«درافت» مع 11 نقطة و5 متابعات وتمريرتين حاسمتين في 26 دقيقة.
قال وستبروك عن العملاق الفرنسي المراهق «لديك مستقبل مشرق. إنه فريد من نوعه. وسيستمر في التطور كل عام».
وعن الفوز أضاف «لقد ضبطنا أسلوبنا الدفاعي ونحنا في ذلك، ونفذنا رميات قوية، وكانت تلك مباراة جيدة بالنسبة لنا».
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