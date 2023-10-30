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إمبيد يتعملق في فوز سفنتي سيكسرز على بورتلاند

10/30/2023 7:18:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعملق‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬بتسجيله‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬والتقاطه‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬وتمريره‭ ‬7‭ ‬كرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬ست‭ ‬صدات‭ ‬وسرقتين‭ ‬وقاده‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬126‭-‬98،‭ ‬الاحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الاميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭. ‬

وقدّم‭ ‬إمبيد،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ (‬أم‭ ‬في‭ ‬بي‭) ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬مدربه‭ ‬نيك‭ ‬نورس‭ ‬بالعرض‭ ‬‮«‬المهيمن‭ ‬الفائق‮»‬،‭ ‬ليقود‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬الفارع‭ ‬الطول‭ (‬2.13‭ ‬م‭) ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬على‭ ‬أرضه‭. ‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬ويلز‭ ‬فارغو‭ ‬سنتر‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا،‭ ‬سجل‭ ‬إمبيد‭ ‬12‭ ‬رمية‭ ‬من‭ ‬22،‭ ‬منها‭ ‬رميتان‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القوس‭ ‬من‭ ‬4،‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬الرميات‭ ‬الحرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬29‭ ‬دقيقة‭. ‬

‭-‬‮«‬هذه‭ ‬وظيفتي‮»‬

قال‭ ‬إمبيد‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬وظيفتي،‭ ‬أحاول‭ ‬أن‭ ‬أتطور‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.

وتابع‭ ‬‮«‬يبدأ‭ ‬الأمر‭ ‬بالدفاع،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬عقلية‭ ‬اللعب،‭ ‬وإغلاق‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وصد‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬وهجوميا‭ ‬محاولة‭ ‬القيام‭ ‬باللعب‭ ‬الصحيح‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬‭... ‬لقد‭ ‬حققنا‭ ‬الفوز‭ ‬وأنا‭ ‬متحمس‭ ‬لذلك‭. ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أمامنا‭ ‬طريق‭ ‬طويل‭ ‬لنقطعه‮»‬‭. ‬

وبدوره،‭ ‬تألق‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬فأنهى‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬دابل‭-‬دابل‭ ‬بتسجيله‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬توبياس‭ ‬هاريس‭ ‬24،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬الغاضب‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬والساعي‭ ‬للرحيل‭ ‬إلى‭ ‬التمارين‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

أثنى‭ ‬ديأنتوني‭ ‬ميلتون‭ ‬صاحب‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬و8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬هو‭ ‬لاعب‭ ‬استثنائي‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬رائع‭ ‬دائما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭. ‬عندما‭ ‬يلعب‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬فهو‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬كل‭ ‬ليلة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي،‭ ‬حقق‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬128-95،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬خلالها‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم‭ ‬مرتين‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬بتسجيله‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬متابعة‭. ‬

وأضاف‭ ‬مايكل‭ ‬بورتر‭ ‬جونيور‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬والكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ ‬19‭ ‬لناغتس‭. ‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬تويوتا‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬هيوستن،‭ ‬سجل‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬رميات‭ ‬عن‭ ‬المسافة‭ ‬البعيدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬14،‭ ‬وأضاف‭ ‬كلاي‭ ‬تومسون‭ ‬19،‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬القوس،‭ ‬وقادا‭ ‬فريقهما‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬106‭-‬95‭. ‬

وشارك‭ ‬نجم‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬كريس‭ ‬بول‭ ‬احتياطيا‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬وبعد‭ ‬1‭.‬365‭ ‬مباراة‭ ‬تواليا‭ ‬خاضها‭ ‬اساسيا‭. ‬

يونغ‭ ‬يسرق‭ ‬الأضواء

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬فيسيفرف‭ ‬فوروم‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميلووكي،‭ ‬عانى‭ ‬دايميان‭ ‬ليلارد‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬بألوان‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬مكتفيا‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬110‭-‬127‭. ‬

وسرق‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬الأضواء‭ ‬بتسجيله‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انهى‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬السويسري‭ ‬كلينت‭ ‬كابيلا‭ ‬صاحب‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬والعدد‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬المتابعات‭. ‬

وعند‭ ‬الخاسر،‭ ‬سجل‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬واستحوذ‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬لصالح‭ ‬باكس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬مدربه‭ ‬أدريان‭ ‬غريفين‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬ليلة‭ ‬صعبة‭. ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نستحق‭ ‬الفوز‭. ‬بخلاف‭ ‬هوكس‮»‬‭.‬

واحتاج‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬إلى‭ ‬تمديد‭ ‬الوقت‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬132‭-‬127،‭ ‬بفضل‭ ‬نجمه‭ ‬ديأيرون‭ ‬فوكس‭ ‬صاحب‭ ‬37‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬الاحتياطي‭ ‬ماليك‭ ‬مونك‭ ‬نصف‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ‭ ‬22‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭. ‬

وبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬مع‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬و16‭ ‬متابعة،‭ ‬فيما‭ ‬ساهم‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬بـ‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬و15‭ ‬متابعة‭ ‬و8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭. ‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬كريبتو‭.‬كوم‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬قاد‭ ‬الثلاثي‭ ‬كواهي‭ ‬لينارد‭ ‬صاحب‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬وراسل‭ ‬وستبروك‭ ‬وبول‭ ‬جورج‭ ‬مع‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬فريقهم‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬123‭-‬83‭. ‬

وبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬ديفن‭ ‬فاسل‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬والفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانيانا‭ ‬الخيار‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬الـ«درافت‮»‬‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬و5‭ ‬متابعات‭ ‬وتمريرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬دقيقة‭. ‬

قال‭ ‬وستبروك‭ ‬عن‭ ‬العملاق‭ ‬الفرنسي‭ ‬المراهق‭ ‬‮«‬لديك‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭. ‬إنه‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭. ‬وسيستمر‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬كل‭ ‬عام‮»‬‭. ‬

وعن‭ ‬الفوز‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ضبطنا‭ ‬أسلوبنا‭ ‬الدفاعي‭ ‬ونحنا‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬ونفذنا‭ ‬رميات‭ ‬قوية،‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭. ‬

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