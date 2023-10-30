بطل الجائزة الكبرى المكسيكيةرقم قياسي جديد لفيرستابن

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- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ) : حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول رقما قياسيا جديدا إثر فوزه بسباق الجائزة الكبرى المكسيكي الذي أقيم مساء الأحد (صباح أمس الإثنين بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.
وحقق فيرستابن بذلك الفوز السادس عشر له في الموسم الحالي ليكون أكبر عدد من الانتصارات يحققه سائق في موسم واحد، وقد حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في موسم 2022 عندما فاز بـ 15 سباقا.
وأضاف فيرستابن الرقم القياسي إلى رقمه السابق في الموسم الجاري المتمثل في تحقيق عشرة انتصارات متتالية في سباقات فورمولا1-، والذي حطم به الرقم السابق المسجل باسم السائق المعتزل الألماني سيبستيان فيتيل، بطل العالم أربع مرات.
وقال فيرستابن الذي حسم تتويجه بلقب بطولة العالم للموسم الثالث على التوالي عبر سباق فورمولا1- القطري قبل أسابيع: «نحن نقدم موسما مذهلا، أداء السيارة جيد للغاية».
وانطلق فيرستابن في السباق المكسيكي من المركز الثالث، وقدم انطلاقة قوية لينتزع الصدارة من تشارلز لوكلير سائق فيراري.
ولم يواجه فيرستابن صعوبة كبيرة في التقدم مجددا على لوكلير بعد توقف إثر رفع الرايات الحمراء بسبب حادث تصادم كبير لكيفن ماجنوسن سائق هاس.
وقال فيرستابن : «حاولنا تطبيق استراتيجية مختلفة، لكننا لم نتمكن من استعراضها بسبب رفع الرايات الحمراء».
وأحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس المركز الثاني في السباق وتلاه لوكلير في المركز الثالث.
وقال هاميلتون : «شكرا جزيلا لهذا الجمهور المذهل، أحب القدوم إلى هذه المدينة. ما تحقق هو نتيجة هائلة في ظل الانطلاق من المركز السادس».
وكان فيرستابن قد حسم لقب بطولة العالم للموسم الثالث عبر منافسات السباق القطري في وقت سابق من أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن حسم أيضا ريد بول تتويجه بلقب فئة الصانعين للموسم الثاني على التوالي.
أما المكسيكي سيرجيو بيريز، السائق الآخر لفريق ريد بول، فلم يحقق إنجازا يضاهي زميله خلال هذا الموسم وإنما تعرض لكبوة كبيرة في السباق الذي أقيم في بلاده.
وحاول بيريز استغلال الصراع بين لوكلير وفيرستابن في بداية السباق، لكنه اصطدم بسيارة فيراري.
وعاد بيريز إلى نقطة الصيانة على الفور لكن الفنيين أدركوا عدم إمكانية إصلاح السيارة واضطر بيريز للانسحاب.
وتوقف السباق لمدة 25 دقيقة خلال اللفة 34 بعد حادث تصادم ماجنوسين، وخرج السائق من الحادث دون إصابات لكن سيارته تضررت بشكل كبير.
وأحرز كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الرابع وتلاه لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الخامس.
وقدم نوريس أداء رائعا في السباق حيث تقدم بشكل كبير بعد أن انطلق من المركز السابع عشر.
واحتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز السادس وتلاه دانييل ريتشاردو وأوسكار بياستري في سيارة ماكلارين الثانية وأليكس ألبون سائق ويليامز واستيبان أوكون سائق ألبين.
وتتواصل منافسات بطولة العالم بإقامة سباق الجائزة الكبرى البرازيلي في ساو باولو يوم الخامس من نوفمبر المقبل.
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