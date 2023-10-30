بطل الجائزة الكبرى المكسيكيةرقم قياسي جديد لفيرستابن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) : ‬حقق‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬بسباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬المكسيكي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ (‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭.‬

وحقق‭ ‬فيرستابن‭ ‬بذلك‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬ليكون‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬يحققه‭ ‬سائق‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد،‭ ‬وقد‭ ‬حطم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬المسجل‭ ‬باسمه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬بـ‭ ‬15‭ ‬سباقا‭.‬

وأضاف‭ ‬فيرستابن‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬إلى‭ ‬رقمه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬عشرة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬فورمولا1‭-‬،‭ ‬والذي‭ ‬حطم‭ ‬به‭ ‬الرقم‭ ‬السابق‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬السائق‭ ‬المعتزل‭ ‬الألماني‭ ‬سيبستيان‭ ‬فيتيل،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭.‬

وقال‭ ‬فيرستابن‭ ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬عبر‭ ‬سباق‭ ‬فورمولا1‭- ‬القطري‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نقدم‭ ‬موسما‭ ‬مذهلا،‭ ‬أداء‭ ‬السيارة‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وانطلق‭ ‬فيرستابن‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬المكسيكي‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وقدم‭ ‬انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬لينتزع‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬تشارلز‭ ‬لوكلير‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭.‬

ولم‭ ‬يواجه‭ ‬فيرستابن‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬لوكلير‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬إثر‭ ‬رفع‭ ‬الرايات‭ ‬الحمراء‭ ‬بسبب‭ ‬حادث‭ ‬تصادم‭ ‬كبير‭ ‬لكيفن‭ ‬ماجنوسن‭ ‬سائق‭ ‬هاس‭.‬

وقال‭ ‬فيرستابن‭ : ‬‮«‬حاولنا‭ ‬تطبيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬مختلفة،‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬استعراضها‭ ‬بسبب‭ ‬رفع‭ ‬الرايات‭ ‬الحمراء‮»‬‭.‬

وأحرز‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬وتلاه‭ ‬لوكلير‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وقال‭ ‬هاميلتون‭ : ‬‮«‬شكرا‭ ‬جزيلا‭ ‬لهذا‭ ‬الجمهور‭ ‬المذهل،‭ ‬أحب‭ ‬القدوم‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭. ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانطلاق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السادس‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬فيرستابن‭ ‬قد‭ ‬حسم‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‭ ‬عبر‭ ‬منافسات‭ ‬السباق‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حسم‭ ‬أيضا‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬فئة‭ ‬الصانعين‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

أما‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرجيو‭ ‬بيريز،‭ ‬السائق‭ ‬الآخر‭ ‬لفريق‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬فلم‭ ‬يحقق‭ ‬إنجازا‭ ‬يضاهي‭ ‬زميله‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وإنما‭ ‬تعرض‭ ‬لكبوة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬بلاده‭.‬

وحاول‭ ‬بيريز‭ ‬استغلال‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬لوكلير‭ ‬وفيرستابن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬السباق،‭ ‬لكنه‭ ‬اصطدم‭ ‬بسيارة‭ ‬فيراري‭.‬

وعاد‭ ‬بيريز‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الصيانة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬لكن‭ ‬الفنيين‭ ‬أدركوا‭ ‬عدم‭ ‬إمكانية‭ ‬إصلاح‭ ‬السيارة‭ ‬واضطر‭ ‬بيريز‭ ‬للانسحاب‭.‬

وتوقف‭ ‬السباق‭ ‬لمدة‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬خلال‭ ‬اللفة‭ ‬34‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬تصادم‭ ‬ماجنوسين،‭ ‬وخرج‭ ‬السائق‭ ‬من‭ ‬الحادث‭ ‬دون‭ ‬إصابات‭ ‬لكن‭ ‬سيارته‭ ‬تضررت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

وأحرز‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينز‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬وتلاه‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬سائق‭ ‬مكلارين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

وقدم‭ ‬نوريس‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬

واحتل‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬وتلاه‭ ‬دانييل‭ ‬ريتشاردو‭ ‬وأوسكار‭ ‬بياستري‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬ماكلارين‭ ‬الثانية‭ ‬وأليكس‭ ‬ألبون‭ ‬سائق‭ ‬ويليامز‭ ‬واستيبان‭ ‬أوكون‭ ‬سائق‭ ‬ألبين‭.‬

وتتواصل‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬بإقامة‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬يوم‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬