جماهير الترجي تقبل على تذاكر مباراة الوداد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تونس - (د ب أ): توافد أنصار فريق الترجي التونسي بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح أمس الاثنين على منافذ بيع التذاكر الخاصة بالمباراة المقررة أمام الوداد المغربي غدًا الأربعاء على ملعب حمادي العقربي برادس في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.
واصطفت الجماهير أمام منافذ بيع التذاكر في استاد المنزه مع بدء طرح تذاكر المباراة أمس، والتي تخص المدرجات الوسطى، حيث ستستمر عمليات البيع حتى يوم غد الأربعاء.
ولدواع أمنية، لن يسمح المنظمون بدخول الملعب لمن سنهم أقل من 18 عاما في الأقسام الجنوبية للمدرجات المخصصة تقليديا لجماهير الترجي من حاملي الاشتراكات السنوية.
وبسبب عقوبات الاتحاد الإفريقي (كاف) المفروضة على الترجي منذ الموسم الماضي، لم تتضح الصورة بعد بشأن العدد الإجمالي للمتفرجين الذين سيسمح لهم بحضور المباراة المرتقبة على ملعب حمادي العقربي، والذي يسع 60 ألف متفرج.
وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد في الدار البيضاء بفوز الوداد 1/صفر.
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