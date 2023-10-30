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جماهير الترجي تقبل على تذاكر مباراة الوداد

10/30/2023 7:18:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تونس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬توافد‭ ‬أنصار‭ ‬فريق‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬منافذ‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمباراة‭ ‬المقررة‭ ‬أمام‭ ‬الوداد‭ ‬المغربي‭ ‬غدًا‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬حمادي‭ ‬العقربي‭ ‬برادس‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

واصطفت‭ ‬الجماهير‭ ‬أمام‭ ‬منافذ‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬المنزه‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬المباراة‭ ‬أمس،‭ ‬والتي‭ ‬تخص‭ ‬المدرجات‭ ‬الوسطى،‭ ‬حيث‭ ‬ستستمر‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭.‬

ولدواع‭ ‬أمنية،‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬المنظمون‭ ‬بدخول‭ ‬الملعب‭ ‬لمن‭ ‬سنهم‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬الأقسام‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمدرجات‭ ‬المخصصة‭ ‬تقليديا‭ ‬لجماهير‭ ‬الترجي‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬الاشتراكات‭ ‬السنوية‭.‬

وبسبب‭ ‬عقوبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ (‬كاف‭) ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الترجي‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لم‭ ‬تتضح‭ ‬الصورة‭ ‬بعد‭ ‬بشأن‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للمتفرجين‭ ‬الذين‭ ‬سيسمح‭ ‬لهم‭ ‬بحضور‭ ‬المباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬حمادي‭ ‬العقربي،‭ ‬والذي‭ ‬يسع‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭.‬

وانتهت‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬بفوز‭ ‬الوداد‭ ‬1‭/‬صفر‭.‬

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