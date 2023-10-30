الهلال يواصل رحلة الدفاع عن اللقب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬واصل‭ ‬الهلال‭ ‬رحلة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬ببلوغه‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابق‭ ‬كأس‭ ‬ملك‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الحزم‭ ‬3‭-‬0‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭.‬

وسجل‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‭ (‬52‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والصربي‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ (‬79‭ ‬و83‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬أهداف‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الدولي‭ ‬بالرياض‭.‬

ولاحت‭ ‬فرصة‭ ‬للهلال‭ ‬للتسجيل‭ ‬مبكراً‭ ‬لكن‭ ‬كرة‭ ‬البرازيلي‭ ‬مالكوم‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ (‬6‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬رد‭ ‬الحزم‭ ‬عندما‭ ‬صوب‭ ‬البرتغالي‭ ‬أنتونيو‭ ‬توزي‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬بقبضته‭ ‬وعادت‭ ‬لتجد‭ ‬الغامبي‭ ‬محمد‭ ‬باداموسي‭ ‬الذي‭ ‬صوبها‭ ‬قوية‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ (‬16‭).‬

وتهيأت‭ ‬فرصة‭ ‬للهلال‭ ‬عندما‭ ‬تابع‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬ولعبها‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ (‬45‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تحصل‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نفذها‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‭ ‬ولعبها‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬التونسي‭ ‬أيمن‭ ‬دحمان‭ (‬52‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬أضاع‭ ‬الحزم‭ ‬فرصة‭ ‬محققة‭ ‬لتعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬عندما‭ ‬واجه‭ ‬باداموسي‭ ‬المرمى‭ ‬ولعب‭ ‬الكرة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ (‬62‭).‬

ومن‭ ‬هجمة‭ ‬منسقة،‭ ‬أضاف‭ ‬الهلال‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬استقبل‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬لعبها‭ ‬مباشرة‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬79‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تحصل‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ثانية‭ ‬نفذها‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬ولعب‭ ‬الكرة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬أيمن‭ ‬دحمان‭ (‬83‭).‬

وبلغ‭ ‬الخليج‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أيضاً‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضمك‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬6‭-‬5‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ ‬الرياضية‭ ‬بالخبر‭. ‬

تقدم‭ ‬الخليج‭ ‬بهدف‭ ‬الكوري‭ ‬وو‭-‬يونغ‭ ‬جانغ‭ (‬27‭) ‬وأدرك‭ ‬التعادل‭ ‬الروماني‭ ‬نيكولاي‭ ‬ستانسيو‭ (‬33‭).‬

وحجز‭ ‬الفيصلي‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬3‭-‬0‭ ‬عبر‭ ‬البرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭ (‬4‭ ‬و51‭) ‬ويزيد‭ ‬جوشان‭ (‬45+4‭).‬