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مدرب كولون ينتقد فريقه قبل مواجهة كايزر سلاوترن

10/30/2023 7:18:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دوسلدورف‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كرر‭ ‬شتيفان‭ ‬بومجارت‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬كولون‭ ‬انتقاد‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬الشائكة‭ ‬المقررة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬كايزر‭ ‬سلاوترن‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأبدى‭ ‬بومجارت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الانزعاج‭ ‬إزاء‭ ‬أسلوب‭ ‬الفريق‭ ‬وأدائه‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بهزيمة‭ ‬كولون‭ ‬أمام‭ ‬لايبزج‭ ‬صفر‭/‬6‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭).‬

وكرر‭ ‬بومجارت‭ ‬إبداء‭ ‬غضبه‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬وقد‭ ‬أعلن‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المقررة‭ ‬غدا‭ ‬ببطولة‭ ‬الكأس‭.‬

وقال‭ ‬بومجارت‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ببساطة‭ ‬لن‭ ‬نترك‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يمرّ‭ ‬مرور‭ ‬الكرام‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬دائما‭ ‬أدافع‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬تطبيق‭ ‬التعليمات‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭. ‬يمكنني‭ ‬التسامح‭ ‬كثيرا‭. ‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أتسامح‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يقدر‭ ‬قيمة‭ ‬الأمر‮»‬‭. ‬ويحتل‭ ‬كولون‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬حصدها‭ ‬خلال‭ ‬تسع‭ ‬مباريات،‭ ‬وقال‭ ‬بومجارت‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعي‭ ‬الجميع‭ ‬أننا‭ ‬نعيش‭ ‬عاما‭ ‬صعبا‭ ‬وأن‭ ‬الكفاح‭ ‬لتفادي‭ ‬الهبوط‭ ‬سيستمر‭ ‬حتى‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬كولون،‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬1964‭ ‬و1978،‭ ‬قد‭ ‬هبط‭ ‬للدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬بعدها‭ ‬بعام‭ ‬واحد،‭ ‬وقد‭ ‬أنهى‭ ‬موسم‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬وأنهى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

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