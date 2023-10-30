مدرب كولون ينتقد فريقه قبل مواجهة كايزر سلاوترن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
دوسلدورف (ألمانيا) - (د ب أ): كرر شتيفان بومجارت المدير الفني لفريق كولون انتقاد الفريق قبل المواجهة الشائكة المقررة أمام فريق الدرجة الثانية كايزر سلاوترن اليوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس ألمانيا لكرة القدم.
وأبدى بومجارت حالة من الانزعاج إزاء أسلوب الفريق وأدائه خلال المباراة التي انتهت بهزيمة كولون أمام لايبزج صفر/6 السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).
وكرر بومجارت إبداء غضبه أمس الاثنين وقد أعلن تغييرات في الفريق في المباراة المقررة غدا ببطولة الكأس.
وقال بومجارت قبل اجتماع مع الفريق: «نحن ببساطة لن نترك هذا الأمر يمرّ مرور الكرام».
وأضاف: «دائما أدافع عن الفريق. لكن هذا يجب أن يتوقف في وقت ما. وإذا كان هناك بعض اللاعبين لا يمكنهم تطبيق التعليمات فيجب أن أكون أكثر وضوحا. يمكنني التسامح كثيرا. لكنني لا أتسامح مع من لا يقدر قيمة الأمر». ويحتل كولون المركز السابع عشر قبل الأخير في الدوري برصيد أربع نقاط حصدها خلال تسع مباريات، وقال بومجارت: «يجب أن يعي الجميع أننا نعيش عاما صعبا وأن الكفاح لتفادي الهبوط سيستمر حتى الجولة الأخيرة من مباريات الدوري».
وكان كولون، بطل ألمانيا في عامي 1964 و1978، قد هبط للدرجة الثانية آخر مرة في عام 2018، وعاد إلى الدرجة الأولى بعدها بعام واحد، وقد أنهى موسم الدوري في عام 2022 في المركز السابع، وأنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر.
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