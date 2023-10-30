إلغاء مباراة نيميجن وألكمار لسقوط دوست المقلق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬انهار‭ ‬المهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬باس‭ ‬دوست‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬نيميجن‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ألكمار‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الهولندي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الأحد،‭ ‬وتلقى‭ ‬علاجا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭.‬

وقرر‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬إلغاء‭ ‬اللقاء‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬نيميجن‭ ‬2‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ألكمار،‭ ‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيتم‭ ‬اعتماد‭ ‬تلك‭ ‬النتيجة‭ ‬من‭ ‬عدمه‭.‬

وأعلن‭ ‬نادي‭ ‬نيميجن‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬واعيا،‭ ‬فيما‭ ‬أظهرت‭ ‬الصور‭ ‬المسعفين‭ ‬وهم‭ ‬يدخلون‭ ‬الملعب‭ ‬ومعهم‭ ‬جهاز‭ ‬مزيل‭ ‬الرجفان،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬استخدامه‭ ‬أم‭ ‬لا‭.‬

ونشر‭ ‬النادي‭ ‬الهولندي‭ ‬لاحقا‭ ‬بيانا‭ ‬من‭ ‬دوست‭ ‬على‭ ‬منصة‭ (‬إكس‭) ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭)‬،‭ ‬قال‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬بخير‭. ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬تلقيتها‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬كانت‭ ‬رائعة‭. ‬أنا‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الآن‭ ‬وأشعر‭ ‬بأنني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭. ‬شكرا‭ ‬لكم‭. ‬كل‭ ‬الدعم‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬معروفا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لدوست‭ ‬بالتحديد،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب،‭ ‬فيما‭ ‬وقف‭ ‬لاعبو‭ ‬الفريقين‭ ‬حوله‭ ‬لحمايته‭ ‬أثناء‭ ‬علاجه‭ ‬وحتى‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬على‭ ‬محفة‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ (‬دي‭ ‬جيلديرلاندر‭) ‬الهولندية،‭ ‬كان‭ ‬اللاعب‭ ‬جالسا‭ ‬بالفعل‭ ‬عندما‭ ‬وصل‭ ‬والده‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬تبديل‭ ‬الملابس‭.‬

وتمنى‭ ‬ناديا‭ ‬فولفسبورج‭ ‬وآينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألمانيان‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لدوست،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانهما‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الرياضية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬فرانكفورت‭: ‬‮«‬عائلة‭ ‬آينتراخت‭ ‬قلبها‭ ‬معك‭ ‬وتتمنى‭ ‬لك‭ ‬الشفاء‭ ‬التام‮»‬‭.‬



