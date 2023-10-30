استمتع بليلة أفضل.. نصائح لوقف الشخير أثناء النوم

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- Khaberni) خبرني - تظهر الأبحاث الحديثة أن قلة النوم أثناء الليل يمكن أن تسبب هذه الحالة، هذا يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وغيره من الأمراض، وغالباً ما يكون الشخير هو السبب وراء ذلك، لذا لا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة من أجل الحصول على نوم مريح.
وجد الخبراء في صيدلية لويدز أن نصف الأشخاص يعانون بانتظام من صعوبة في النوم، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الشرايين.
وعن أسباب الشخير يقول خبير النوم جيمس ويلسون:
قد يكون الأمر مرتبطًا بشكل الوجه والرقبة، أو قد يكون بسبب الوزن الزائد، خاصة السيلوليت حول الرقبة. قد يكون سببه أيضًا انسداد الأنف أو الفيروسات أو الحساسية التي تتسبب في تضييق المسالك الهوائية. الأطعمة الحارة أو المشروبات الكحولية قد تسبب أيضًا“التهاب” الجهاز التنفسي. النوم على الظهر قد يؤدي أيضًا إلى الشخير. يمكن أن يحدث هذا بسبب كبر حجم اللحمية أو اللوزتين، أو شكل لسانك، أو إصابة أنفك
يقول ويلسون:“إذا كان الصوت أكثر اختناقًا من الشخير، فقد يكون ذلك علامة على اضطراب خطير في النوم يسمى انقطاع التنفس أثناء النوم”.
يمكن أن يكون لهذه الحالة آثار سلبية كبيرة على الجسم، مثل الأزمة القلبية، والسكتة الدماغية، وفي حالات نادرة، الوفاة.
هل يمكنك التوقف عن الشخير؟
“نعم”. وبهذه الإجابة، أكد ويلسون أنه يمكن فعل ذلك، مضيفًا:“إذا تمكنت من معرفة سبب شخيرك، فيمكنك علاج المشكلة”.
دراسة تربط الشخير بعوامل خطر الإصابة بالأمراض
وقال خبراء بريطانيون لصحيفة ذا صن.
“معظم الأجهزة المتاحة، مثل تلك التي تقدم صدمات كهربائية خفيفة أثناء الشخير لتشجيعك على تغيير وضعيتك، لا تعمل في الواقع.”
إجراء تغييرات على نمط الحياة. ويؤكد ويلسون أن هذه هي أفضل طريقة لمكافحة الشخير من خلال فقدان الوزن وتقليل تناول الكحول. وفي هذا الصدد قدم الرجل خمسة اقتراحات:
التفكير في المستقبل
قبل النوم، استبدل وسادتك بوسادة من الرغوة. إذا كانت الحساسية تسبب لك الشخير، فإن التخلص من مسببات الحساسية في بيئة نومك يمكن أن يساعدك في الحصول على نوم أفضل أثناء الليل. زيت
إذا كنت تتناول طعامًا حارًا أو تشرب المشروبات الكحولية، فإن ملعقة من زيت الزيتون قبل النوم يمكن أن تساعد في تقليل الشخير. زيت الزيتون له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تخفيف تهيج الشعب الهوائية. لا تستمر التأثيرات بين عشية وضحاها، ولكنها تخفف من الشخير. موسيقى
وجدت دراسة أجريت عام 2006 أن العزف على آلة الديدجيريدو، وهي آلة نفخ أسترالية، قلل من الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من“الشخير المعتدل”. وهذا يشير إلى أن الاستماع إلى الموسيقى الهادئة قبل النوم له تأثير إيجابي. أخبار ذات صلة رذاذ الأنف
يمكن أن تساعد بخاخات الأنف في تقليل الاحتقان وتسهيل التنفس عبر الأنف. وهذا لا يقلل من فرصة الشخير فحسب، بل له فوائد صحية أخرى أيضًا.
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