استمتع بليلة أفضل.. نصائح لوقف الشخير أثناء النوم

MENAFN - Khaberni) خبرني - تظهر الأبحاث الحديثة أن قلة النوم أثناء الليل يمكن أن تسبب هذه الحالة، هذا يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وغيره من الأمراض، وغالباً ما يكون الشخير هو السبب وراء ذلك، لذا لا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة من أجل الحصول على نوم مريح.

وجد الخبراء في صيدلية لويدز أن نصف الأشخاص يعانون بانتظام من صعوبة في النوم، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الشرايين.

وعن أسباب الشخير يقول خبير النوم جيمس ويلسون:

قد يكون الأمر مرتبطًا بشكل الوجه والرقبة، أو قد يكون بسبب الوزن الزائد، خاصة السيلوليت حول الرقبة. قد يكون سببه أيضًا انسداد الأنف أو الفيروسات أو الحساسية التي تتسبب في تضييق المسالك الهوائية. الأطعمة الحارة أو المشروبات الكحولية قد تسبب أيضًا“التهاب” الجهاز التنفسي. النوم على الظهر قد يؤدي أيضًا إلى الشخير. يمكن أن يحدث هذا بسبب كبر حجم اللحمية أو اللوزتين، أو شكل لسانك، أو إصابة أنفك

يقول ويلسون:“إذا كان الصوت أكثر اختناقًا من الشخير، فقد يكون ذلك علامة على اضطراب خطير في النوم يسمى انقطاع التنفس أثناء النوم”.

يمكن أن يكون لهذه الحالة آثار سلبية كبيرة على الجسم، مثل الأزمة القلبية، والسكتة الدماغية، وفي حالات نادرة، الوفاة.

هل يمكنك التوقف عن الشخير؟

“نعم”. وبهذه الإجابة، أكد ويلسون أنه يمكن فعل ذلك، مضيفًا:“إذا تمكنت من معرفة سبب شخيرك، فيمكنك علاج المشكلة”.

دراسة تربط الشخير بعوامل خطر الإصابة بالأمراض

وقال خبراء بريطانيون لصحيفة ذا صن.

“معظم الأجهزة المتاحة، مثل تلك التي تقدم صدمات كهربائية خفيفة أثناء الشخير لتشجيعك على تغيير وضعيتك، لا تعمل في الواقع.”

إجراء تغييرات على نمط الحياة. ويؤكد ويلسون أن هذه هي أفضل طريقة لمكافحة الشخير من خلال فقدان الوزن وتقليل تناول الكحول. وفي هذا الصدد قدم الرجل خمسة اقتراحات:

التفكير في المستقبل

قبل النوم، استبدل وسادتك بوسادة من الرغوة. إذا كانت الحساسية تسبب لك الشخير، فإن التخلص من مسببات الحساسية في بيئة نومك يمكن أن يساعدك في الحصول على نوم أفضل أثناء الليل. زيت

إذا كنت تتناول طعامًا حارًا أو تشرب المشروبات الكحولية، فإن ملعقة من زيت الزيتون قبل النوم يمكن أن تساعد في تقليل الشخير. زيت الزيتون له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تخفيف تهيج الشعب الهوائية. لا تستمر التأثيرات بين عشية وضحاها، ولكنها تخفف من الشخير. موسيقى

وجدت دراسة أجريت عام 2006 أن العزف على آلة الديدجيريدو، وهي آلة نفخ أسترالية، قلل من الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من“الشخير المعتدل”. وهذا يشير إلى أن الاستماع إلى الموسيقى الهادئة قبل النوم له تأثير إيجابي. أخبار ذات صلة رذاذ الأنف

يمكن أن تساعد بخاخات الأنف في تقليل الاحتقان وتسهيل التنفس عبر الأنف. وهذا لا يقلل من فرصة الشخير فحسب، بل له فوائد صحية أخرى أيضًا.