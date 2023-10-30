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رسائل مزلزلة من المقاومة للاحتلال الاسرائيلي

10/30/2023 7:12:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم سرايا القدس أبوحمزة "تواصل قواتنا برفقة فصائل المقاومة استبسالها ميدانياً عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في ساحات الجحيم".
وتابع : يا جيش الهزائم، وقوافل الجرذان القادمة إلى غزة العزة، أخبروا غالنت، وهاليفي.. ما الذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خانيونس وبيت حانون.
وأكمل: يا قوافل الجرذان، أخبروا قادتكم، ماذا حدث لكم في حي الزيتون اليوم وكيف تم استدراجكم كالأغبياء إلى كمائن الموت وحقول الرعب.. تقدّموا إنا والله بكم متربصون.
واعلن قتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى السرايا جراء قصف الاحتلال.

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