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الإيكونوميست: خسائر القوات الأوكرانية زادت إلى مستوى ينذر بالخطر

10/30/2023 7:12:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشرت صحيفة "الإيكونوميست" مقالا مطولا أكدت فيه أن خسائر القوات الأوكرانية زادت إلى "مستوى ينذر بالخطر".

وقال جندي أوكراني للصحيفة، إن تلك الخسائر ترجع إلى عمل المسيرات الروسية على طول الخط الأمامي، والتي تدمر القوى العاملة والمعدات الغربية الباهظة الثمن.
ووفقا له، يموت على محور زابوروجيه بعض الجنود دون أن يباشروا القتال، مضيفا "هذا جحيم، الموت والدم والخوف."

روسيا اليوم

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