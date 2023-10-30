الإيكونوميست: خسائر القوات الأوكرانية زادت إلى مستوى ينذر بالخطر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشرت صحيفة "الإيكونوميست" مقالا مطولا أكدت فيه أن خسائر القوات الأوكرانية زادت إلى "مستوى ينذر بالخطر".
وقال جندي أوكراني للصحيفة، إن تلك الخسائر ترجع إلى عمل المسيرات الروسية على طول الخط الأمامي، والتي تدمر القوى العاملة والمعدات الغربية الباهظة الثمن.
ووفقا له، يموت على محور زابوروجيه بعض الجنود دون أن يباشروا القتال، مضيفا "هذا جحيم، الموت والدم والخوف."
روسيا اليوم
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