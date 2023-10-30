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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في جنين

10/30/2023 7:12:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، حواجز عسكرية على مفترق بلدة عرابة، وواد دعوق ومدخل قرية جلبون، وكثفت من تواجدها جنوب جنين.
وذكرت مصادر أمنية، لـ"وفا "، أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها على حاجز عسكري تم نصبه عند مفترق بلدة عرابة، وآخر على شارع جنين-نابلس عند مفترق فحمة، وعند مدخل قرية جلبون، شمال شرق جنين.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت منزلا لعائلة أبو قويدر واستجوبت ساكنيه، كما اقتحمت قرية جلبون.




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