الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء
التاريخ
10/30/2023 7:12:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الثلاثاء من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر الثلاثاء هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد احياناً في بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN30102023000208011052ID1107338752
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.