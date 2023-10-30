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البنتاغون: العسكريون الأمريكيون تعرضوا للهجمات في سوريا والعراق 23 مرة خلال أسبوعين

10/30/2023 7:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن البنتاغون أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا للهجمات 23 مرة خلال الـ 13 يوما الأخيرة.
وقال مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين، يوم الاثنين، إنه "خلال الفترة من 17 إلى 30 أكتوبر تعرضت قوات الولايات المتحدة والتحالف للهجمات ما لا يقل عن 14 مرة في العراق و9 مرات في سوريا".




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