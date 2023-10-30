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القسام توجه ضربة صاروخية ضخمة لتل أبـيب

10/30/2023 7:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجهت كتائب القسام مساء اليوم الاثنين ضربة صاروخية ضخمة لتل أبـيب.
وسقط صاروخ في ريشون ليتسيون قرب تل أبيب.

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