القسام توجه ضربة صاروخية ضخمة لتل أبـيب

القسام توجه ضربة صاروخية ضخمة لتل أبـيب
التاريخ
10/30/2023 7:12:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجهت كتائب القسام مساء اليوم الاثنين ضربة صاروخية ضخمة لتل أبـيب.
وسقط صاروخ في ريشون ليتسيون قرب تل أبيب.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN30102023000208011052ID1107338749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.