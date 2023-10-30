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مجلس الأمن يجتمع الليلة لمناقشة الوضع في غزة

10/30/2023 7:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يجتمع مجلس الأمن الدولي، الليلة، لمناقشة الأزمة المستمرة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي والتوغلات البرية المزعومة، بناء على طلب دولة الإمارات العضو العربي الوحيد في المجلس.
ويستمع المجلس الى إحاطة من مفوض وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، وأخرى من مدير كبير في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بشأن خطورة الوضع في قطاع غزة واحتمال انهيار النظام المدني.

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