مجلس الأمن يجتمع الليلة لمناقشة الوضع في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يجتمع مجلس الأمن الدولي، الليلة، لمناقشة الأزمة المستمرة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي والتوغلات البرية المزعومة، بناء على طلب دولة الإمارات العضو العربي الوحيد في المجلس.
ويستمع المجلس الى إحاطة من مفوض وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، وأخرى من مدير كبير في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بشأن خطورة الوضع في قطاع غزة واحتمال انهيار النظام المدني.
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