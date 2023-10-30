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إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

10/30/2023 7:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدتي عناتا والرام، شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر بأن مواجهات مع الاحتلال اندلعت في عناتا أصيب خلالها مواطن فلسطيني بالرصاص الحي في الحوض، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وقد وصفت إصابته بالمتوسطة.
وفا




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