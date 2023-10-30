إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس
التاريخ
10/30/2023 7:12:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدتي عناتا والرام، شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر بأن مواجهات مع الاحتلال اندلعت في عناتا أصيب خلالها مواطن فلسطيني بالرصاص الحي في الحوض، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وقد وصفت إصابته بالمتوسطة.
وفا
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