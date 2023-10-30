قصف للاحتلال على بعد أمتار من المستشفى الأندونيسي بغزة

قصف للاحتلال على بعد أمتار من المستشفى الأندونيسي بغزة
التاريخ
10/30/2023 7:12:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير المستشفى الأندونيسي في قطاع غزة بتصريح للتلفزيون العربي، إن: جيش الاحتلال قصف على بعد أمتار من المستشفى.
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