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قصف للاحتلال على بعد أمتار من المستشفى الأندونيسي بغزة

10/30/2023 7:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير المستشفى الأندونيسي في قطاع غزة بتصريح للتلفزيون العربي، إن: جيش الاحتلال قصف على بعد أمتار من المستشفى.

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