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إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

10/30/2023 7:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب بالرصاص، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية دورا القرع، شمال رام الله.
وأفاد مصدر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في يده، نقل إثرها إلى المستشفى.

وفا

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