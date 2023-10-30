إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله
التاريخ
10/30/2023 7:12:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب بالرصاص، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية دورا القرع، شمال رام الله.
وأفاد مصدر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في يده، نقل إثرها إلى المستشفى.
وفا
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