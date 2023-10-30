غارات ليلية مكثفة على غزة تزامنا مع معارك برية
التاريخ
10/30/2023 7:12:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت قوات الاحتلال بتكثيف غاراتها الجوية على مواقع في شمال غرب مدينة غزة، مساء الاثنين، كما أطلقت قنابل ضوئية بشكل مكثف على مواقع من قطاع غزة.
وتزامن القصف المكثف مع اشتباكات على الأرض بين المقاومة وقوات الاحتلال.
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