Tuesday, 31 October 2023 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غارات ليلية مكثفة على غزة تزامنا مع معارك برية

10/30/2023 7:12:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت قوات الاحتلال بتكثيف غاراتها الجوية على مواقع في شمال غرب مدينة غزة، مساء الاثنين، كما أطلقت قنابل ضوئية بشكل مكثف على مواقع من قطاع غزة.
وتزامن القصف المكثف مع اشتباكات على الأرض بين المقاومة وقوات الاحتلال.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30102023000208011052ID1107338744

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث