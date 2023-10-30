الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالقدس المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة مواطنين فلسطينيين، الليلة، من مناطق مختلفة في القدس المحتلة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في القدس، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين محمد وسند الكسواني، والشابين حمزة ومحمد عليان حمدان ووالدهما، والشاب كمال شريف من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً عقب اقتحامها مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.
وفا
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