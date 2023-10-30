الاحتلال يطلب من المجندة عدم إجراء مقابلات صحفية

الاحتلال يطلب من المجندة عدم إجراء مقابلات صحفية
التاريخ
10/30/2023 7:12:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 العبرية ، فجر اليوم الثلاثاء، ان جيش الاحتلال والشاباك طلب من المجندة التي زعموا تحريرها من غزة عدم إجراء أي مقابلة صحفية خوفًا من وقوعها في أخطاء.
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