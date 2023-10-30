الهيدروجين الطبيعي: البحث عن النفط النظيف يمر أيضًا عبر سويسرا

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Natural hydrogen – Switzerland joins the scramble for 'clean oil'
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Швейцария тоже включилась в охоту за природным водородом
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スイスが資源国に?天然水素に高まる期待
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Idrogeno naturale, la ricerca del "petrolio" pulito passa anche dalla Svizzera (الأصلي)
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يُعتبر الهيدروجين، على نطاق واسع، عنصرا أساسيا في تحول الطاقة. ويمكن أن يحل محل البنزين في السيارات والكيروسين في الطائرات، مما يساهم في التنقل دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لكن هناك مشكلة، حيث يولّد إنتاجه انبعاثات ضارة بالمناخ. ويأتي أكثر من 90% من الهيدروجين المُصنّع في العالم من مصادر أحفورية، وخاصة الميثان. البدائل موجودة، مثل الهيدروجين الذي يتم الحصول عليه من الطاقات المتجددة، لكنها باهظة الثمن في وضعها الحالي.
وبالتالي، يتركز الاهتمام على الهيدروجين الطبيعي وإمكانية استخراجه من باطن الأرض. وفي الولايات المتحدة وأستراليا وإسبانيا، تنفذ الشركات الناشئة بالفعل مشاريع حفر. ويوضح الاكتشاف الأخير لرواسب في فرنسارابط خارجي أن هذا الغاز أقل ندرة مما كنا نعتقد. ومن الممكن أن تمتلك سويسرا أيضًا احتياطيات من الهيدروجين الطبيعي. نتائج التحليلات الأولى واعدة.
وإليكم ما يجب أن تعرفوه عن هذا الغاز وخصائصه وإمكانياته كوقود واعد.
كيف يتكون الهيدروجين الطبيعي؟
تنتج الأرض الهيدروجين بشكل مستمر من خلال التفاعلات الكيميائية. وأهمها أكسدة المعادن الغنية بالحديد والتحليل الإشعاعي للمياه، وبعبارة أخرى تقسيم جزيئات الماء تحت تأثير النشاط الإشعاعي الطبيعي. تُطلق هذه التفاعلات جزيئات الهيدروجين (H2)، الموجودة بشكل عام مع عناصر أخرى، على سبيل المثال الأكسجين في حالة الماء (H2O). يرتفع الهيدروجين إلى السطح ويتراكم في الرواسب الجوفية.
ما الفرق بين الهيدروجين الطبيعي والذي يتم إنتاجه صناعيا؟
الخصائص والتركيب الكيميائي متطابقة. وفي كلتا الحالتين، نحن نتعامل مع غاز عديم الرائحة وشديد الاشتعال. الفرق يكمن في طريقة الإنتاج. يتم توليد الهيدروجين الطبيعي، الذي يسمى الهيدروجين الأبيض، في أعماق القشرة الأرضية بينما يتم تصنيع توأمه الاصطناعي باستخدام العمليات الكيميائية والصناعية.
على الرغم من أن احتراق الهيدروجين لا يولد أي انبعاثات، إلا أن إنتاجه يطلق ثاني أكسيد الكربون، وهو الهيدروجين الاصطناعي الذي يتم الحصول عليه من الوقود الأحفوري. ثم نتحدث عن الهيدروجين الرمادي. إذا تم الإنتاج في مصنع يتم فيه احتجاز وعزل ثاني أكسيد الكربون المنبعث، فإننا نتحدث بدلاً من ذلك عن الهيدروجين الأزرق.
يتم الحصول على الهيدروجين أيضًا عن طريق التحليل الكهربائي، وهي عملية تستخدم الكهرباء لتقسيم جزيء الماء إلى العنصرين المكونين له، وهما الهيدروجين والأكسجين. إذا كانت الكهرباء المعنية تأتي من مصادر متجددة، مثل الخلايا الكهروضوئية أو طاقة الرياح، فإن الهيدروجين يحصل على اللون الأخضر المؤهل.
ما هي فوائد الهيدروجين الطبيعي؟
الهيدروجين هو ناقل بقدر ما هو مصدر للطاقة. ولا ينتج عن احتراقه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وينتج الماء فقط. عند كتلة متساوية، يحتوي جزيء الهيدروجين على طاقة أكبر بثلاث مرات تقريبًا من البنزين. يمكن استخدام الهيدروجين لتشغيل السيارات والشاحنات والطائرات المجهزة بخلايا الوقود. الرسوم المتحركة أدناه توضح كيفية عملها:
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