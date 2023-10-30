الهيدروجين الطبيعي: البحث عن النفط النظيف يمر أيضًا عبر سويسرا

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يُعتبر الهيدروجين، على نطاق واسع، عنصرا أساسيا في تحول الطاقة. ويمكن أن يحل محل البنزين في السيارات والكيروسين في الطائرات، مما يساهم في التنقل دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لكن هناك مشكلة، حيث يولّد إنتاجه انبعاثات ضارة بالمناخ. ويأتي أكثر من 90% من الهيدروجين المُصنّع في العالم من مصادر أحفورية، وخاصة الميثان. البدائل موجودة، مثل الهيدروجين الذي يتم الحصول عليه من الطاقات المتجددة، لكنها باهظة الثمن في وضعها الحالي.

وبالتالي، يتركز الاهتمام على الهيدروجين الطبيعي وإمكانية استخراجه من باطن الأرض. وفي الولايات المتحدة وأستراليا وإسبانيا، تنفذ الشركات الناشئة بالفعل مشاريع حفر. ويوضح الاكتشاف الأخير لرواسب في فرنسارابط خارجي أن هذا الغاز أقل ندرة مما كنا نعتقد. ومن الممكن أن تمتلك سويسرا أيضًا احتياطيات من الهيدروجين الطبيعي. نتائج التحليلات الأولى واعدة.

وإليكم ما يجب أن تعرفوه عن هذا الغاز وخصائصه وإمكانياته كوقود واعد.

كيف يتكون الهيدروجين الطبيعي؟



تنتج الأرض الهيدروجين بشكل مستمر من خلال التفاعلات الكيميائية. وأهمها أكسدة المعادن الغنية بالحديد والتحليل الإشعاعي للمياه، وبعبارة أخرى تقسيم جزيئات الماء تحت تأثير النشاط الإشعاعي الطبيعي. تُطلق هذه التفاعلات جزيئات الهيدروجين (H2)، الموجودة بشكل عام مع عناصر أخرى، على سبيل المثال الأكسجين في حالة الماء (H2O). يرتفع الهيدروجين إلى السطح ويتراكم في الرواسب الجوفية.

ما الفرق بين الهيدروجين الطبيعي والذي يتم إنتاجه صناعيا؟

الخصائص والتركيب الكيميائي متطابقة. وفي كلتا الحالتين، نحن نتعامل مع غاز عديم الرائحة وشديد الاشتعال. الفرق يكمن في طريقة الإنتاج. يتم توليد الهيدروجين الطبيعي، الذي يسمى الهيدروجين الأبيض، في أعماق القشرة الأرضية بينما يتم تصنيع توأمه الاصطناعي باستخدام العمليات الكيميائية والصناعية.

على الرغم من أن احتراق الهيدروجين لا يولد أي انبعاثات، إلا أن إنتاجه يطلق ثاني أكسيد الكربون، وهو الهيدروجين الاصطناعي الذي يتم الحصول عليه من الوقود الأحفوري. ثم نتحدث عن الهيدروجين الرمادي. إذا تم الإنتاج في مصنع يتم فيه احتجاز وعزل ثاني أكسيد الكربون المنبعث، فإننا نتحدث بدلاً من ذلك عن الهيدروجين الأزرق.

يتم الحصول على الهيدروجين أيضًا عن طريق التحليل الكهربائي، وهي عملية تستخدم الكهرباء لتقسيم جزيء الماء إلى العنصرين المكونين له، وهما الهيدروجين والأكسجين. إذا كانت الكهرباء المعنية تأتي من مصادر متجددة، مثل الخلايا الكهروضوئية أو طاقة الرياح، فإن الهيدروجين يحصل على اللون الأخضر المؤهل.

ما هي فوائد الهيدروجين الطبيعي؟

الهيدروجين هو ناقل بقدر ما هو مصدر للطاقة. ولا ينتج عن احتراقه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وينتج الماء فقط. عند كتلة متساوية، يحتوي جزيء الهيدروجين على طاقة أكبر بثلاث مرات تقريبًا من البنزين. يمكن استخدام الهيدروجين لتشغيل السيارات والشاحنات والطائرات المجهزة بخلايا الوقود. الرسوم المتحركة أدناه توضح كيفية عملها:

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