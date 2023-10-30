أُميَّة معيبة يعاني منها كثيرون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكتبت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬حزني‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أتمتع‭ ‬بمهارات‭ ‬يدوية،‭ ‬ولا‭ ‬قدمية‭ (‬من‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬نهاية‭ ‬الساق‭/ ‬الرِّجل‭)‬،‭ ‬ولا‭ ‬أستطيع‭ ‬إصلاح‭ ‬أي‭ ‬عطل‭ ‬يلحق‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬ضرب‭ ‬مسمار‭ ‬طوله‭ ‬سنتيمتران‭ ‬على‭ ‬لوح‭ ‬خشبي‭ ‬بمطرقة،‭ ‬يكلفني‭ ‬بضعة‭ ‬مسامير‭ ‬وإصابات‭ ‬في‭ ‬أصابعي؛‭ ‬وقد‭ ‬يقول‭ ‬قائل‭: ‬لا‭ ‬ذنب‭ ‬لك‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬معظم‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬وصيانة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬أيام‭ ‬صباك‭ ‬وطفولتك‭! ‬هذا‭ ‬صحيح‭ ‬فعندما‭ ‬كنا‭ ‬صغارا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬أنابيب‭ ‬ماء‭ ‬وحنفيات‭ ‬وصنابير،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬بالوعات،‭ ‬وكنا‭ ‬نستحم‭ ‬في‭ ‬‮«‬الطشت‭/ ‬الطست‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬نسكب‭ ‬الماء‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الاستحمام‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬ركن‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬أو‭ ‬الشارع،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬أدوات‭ ‬كهربائية،‭ ‬دعك‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا،‭ ‬والله‭ ‬لم‭ ‬أتعامل‭ ‬مع‭ ‬البطانية‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬المدرسة‭ ‬المتوسطة،‭ ‬وقبلها‭ ‬كانت‭ ‬أغطية‭ ‬البرد‭ ‬في‭ ‬بيتنا‭ ‬وكل‭ ‬البيوت‭ ‬حولنا‭ ‬تصنع‭ ‬من‭ ‬جلود‭ ‬الماعز‭ ‬بعد‭ ‬دبغها‭ (‬وتسمى‭ ‬الفروة‭) ‬وبالتالي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المألوف‭ ‬أن‭ ‬يستيقظ‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬وفمه‭ ‬مليء‭ ‬بشعر‭ ‬الغنم‭ ‬المتساقط‭ ‬من‭ ‬الفروة،‭ ‬وفي‭ ‬المدرسة‭ ‬المتوسطة‭ ‬وفرت‭ ‬لنا‭ ‬الحكومة‭ ‬السكن‭ ‬الداخلي‭ ‬وأعطتنا‭ ‬بطانيات‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬طفرة‭ ‬حضارية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬حياتي‭.‬

أعرف‭ ‬أن‭ ‬ملايين‭ ‬العرب‭ ‬مثلي‭ ‬يحملون‭ ‬شهادات‭ ‬ذات‭ ‬أسماء‭ ‬طنانة‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يحسنون‭ ‬استبدال‭ ‬أسطوانة‭ ‬الغاز‭ ‬الفارغة‭ ‬بأخرى‭ ‬ممتلئة،‭ ‬لأن‭ ‬النظام‭ ‬التعليمي‭ ‬لم‭ ‬يمنحنا‭ ‬أي‭ ‬مهارات‭ ‬يدوية،‭ ‬وبكل‭ ‬خجل‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬صحوت‭ ‬ذات‭ ‬صباح‭ ‬ووجدت‭ ‬أحد‭ ‬إطارات‭ ‬سيارتي‭ ‬مسطحاً‭ ‬أي‭ ‬فارغاً‭ ‬من‭ ‬الهواء،‭ ‬أي‭ ‬مبنشرا‭ ‬كما‭ ‬يقال‭ ‬بالعربيزية‭ ‬لأن‭ ‬أصل‭ ‬الكلمة‭ ‬الإنجليزي‭ (‬بنكْشر‭ ‬وليس‭ ‬بنشر‭)‬،‭ ‬وأخرجت‭ ‬المعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬لفك‭ ‬الإطار‭ ‬المعطوب‭ ‬ورفع‭ ‬السيارة‭ ‬بالجيك‭ (‬والصحيح‭ ‬في‭ ‬أصلها‭ ‬الإنجليزي‭ ‬‮«‬جاك‮»‬‭)‬،‭ ‬واكتشفت‭ ‬أنه‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬ربط‭ ‬مكونات‭ ‬الرافعة‭/ ‬الجاك‭ ‬بطريقة‭ ‬معينة‭ ‬قبل‭ ‬استخدامها،‭ ‬وأمضيت‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬وأنا‭ ‬أجرب‭ ‬مختلف‭ ‬الطرق‭ ‬لتجميع‭ ‬أجزاء‭ ‬الرافعة،‭ ‬وفشلت‭ ‬كل‭ ‬‮«‬التجارب‮»‬‭ ‬فلجأت‭ ‬إلى‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬واتصلت‭ ‬بأحد‭ ‬أصدقائي‭ ‬على‭ ‬هاتفه‭ ‬الجوال‭ ‬وقلت‭ ‬له‭ ‬بكل‭ ‬بجاحة‭: ‬عايزك‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬ضروري‭ ‬وعاجل‭. ‬انزعج‭ ‬الصديق‭ ‬وانطلق‭ ‬بسيارته‭ ‬حتى‭ ‬بلغ‭ ‬بيتي‭ ‬خلال‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة،‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬رآني‭ ‬حتى‭ ‬صاح‭: ‬خير‭.. ‬شنو‭ ‬الحكاية؟‭ ‬وتعجب‭ ‬عندما‭ ‬وجدني‭ ‬ابتسم‭.. ‬قلت‭ ‬له‭ ‬بصوت‭ ‬يحنن‭ ‬قلب‭ ‬نتنياهو،‭ ‬إنني‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬أستبدل‭ ‬إطار‭ ‬السيارة‭ ‬الفارغ‭ ‬بواحد‭ ‬ممتلئ‭ ‬بالهواء،‭ ‬وحسب‭ ‬صاحبي‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬أنني‭ ‬‮«‬أهزر‮»‬‭ ‬وأتغشمر‭ ‬ولكنه‭ ‬نظر‭ ‬إلى‭ ‬السيارة‭ ‬وأدرك‭ ‬أنني‭ ‬‮«‬جاد‮»‬‭ ‬فاستشاط‭ ‬غضباً‭: ‬أسيب‭ ‬شغلي‭ ‬عشان‭ ‬واحد‭ ‬زيّك‭ ‬فاشل‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬يفك‭ ‬ويركب‭ ‬إطار‭ ‬السيارة؟‭ ‬والله‭.. ‬ولكنني‭ ‬لم‭ ‬أتركه‭ ‬يكمل،‭ ‬لأنني‭ ‬أعرف‭ ‬وبحكم‭ ‬أنني‭ ‬سوداني‭ ‬ماذا‭ ‬ستكون‭ ‬الحلفان‭/‬القسم،‭ ‬وتوسلت‭ ‬إليه‭ ‬أن‭ ‬يفك‭ ‬ويركب‭ ‬الإطار‭ ‬لأنني‭ ‬فعلاً‭ ‬‮«‬فاشل‮»‬‭.‬

هدأ‭ ‬صديقي‭ ‬قليلا‭ ‬وقدم‭ ‬لي‭ ‬عرضا‭ ‬لم‭ ‬استطع‭ ‬أن‭ ‬أرفضه،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬يشرح‭ ‬لي‭ ‬طريقة‭ ‬تجميع‭ ‬الرافعة‭ ‬والفك‭ ‬والربط‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أتولى‭ ‬باقي‭ ‬المهمة‭ ‬بنفسي،‭ ‬وتركني‭ ‬وذهب،‭ ‬وقمت‭ ‬بفك‭ ‬الإطار‭ ‬الفارغ‭ ‬وربط‭ ‬الإطار‭ ‬الاحتياطي‭ ‬مكانه،‭ ‬ثم‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬محل‭ ‬‮«‬بنشر‮»‬‭ ‬لتعبئة‭ ‬الإطار‭ ‬الفارغ‭ ‬بالهواء،‭ ‬ولحسن‭ ‬حظي‭ ‬انتبه‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬المحل‭ ‬إلى‭ ‬الإطار‭ ‬الذي‭ ‬توليت‭ ‬تركيبه‭ ‬بنفسي‭ ‬وقال‭: ‬منو‭ ‬حمار‭ ‬هادا‭ ‬يسوي‭ ‬تاير‭ (‬إطار‭) ‬هادا‭ ‬شكل‭.. ‬سيارة‭ ‬يروح‭ ‬تلاتة‭ ‬أربعة‭ ‬كيلو‭ ‬تاير‭ ‬يروح‭ ‬صوب‭ ‬وسيارة‭ ‬يروح‭ ‬صوب‭ ‬وأنت‭ ‬يصير‭ ‬في‭ ‬موت‭!! ‬كان‭ ‬الإطار‭ ‬مثبتاً‭ ‬بالمقلوب،‭ ‬الجزء‭ ‬الخارجي‭ ‬منه‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬الداخل‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬فرط‭ ‬خجلي‭ ‬قلت‭ ‬له‭ ‬إنها‭ ‬سيارة‭ ‬زوجتي،‭ ‬وأنها‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬حتى‭ ‬قيادة‭ ‬سيارة‭ ‬لعبة‭ ‬بالريموت‭ ‬كونترول‭.‬