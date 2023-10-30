حين تصل العنصرية إلى التمييز بين أرواح البشر ودمائهم!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬لكأن‭ ‬ما‭ ‬يتجاوز‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الـ‭ (‬10 , 000‭ ‬شهيد‭) ‬وعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المصابين‭! ‬هؤلاء‭ ‬مجرد‭ ‬أعداد‭ ‬والعدّاد‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭! ‬فلا‭ ‬بأس‭! ‬ولكأنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬أرواحًا‭ ‬ودماؤهم‭ ‬ليست‭ ‬دماء‭ ‬ككل‭ ‬البشر‭ ‬ومنهم‭ ‬الصهاينة‭! ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬كما‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬ذرات‭ ‬الغبار‭ ‬أو‭ ‬الهباء‭! ‬فلا‭ ‬تهتزّ‭ ‬شعرة‭ ‬في‭ ‬حكومات‭ ‬الغرب‭ ‬وأتباعهم،‭ ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يدعمون‭ ‬بكل‭ ‬ثقل‭ ‬الهمجية‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي‭! ‬حتى‭ ‬إعلامهم‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬لا‭ ‬يرون‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬كلها،‭ ‬فسؤالهم‭ ‬الدائم‭ ‬هو‭ ‬حول‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭! ‬أما‭ ‬ضحايا‭ ‬غزة‭ ‬وأكثرهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬فلا‭ ‬قيمة‭ ‬لهم‭ ‬حتى‭ ‬للسؤال‭ ‬عن‭ ‬أعدادهم‭! ‬فقط‭ ‬ما‭ ‬يخصّ‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬فعلى‭ ‬الدنيا‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬ولا‭ ‬تقعد‭ ‬من‭ ‬أجلهم‭!‬

{ ‭ ‬هكذا‭ ‬تتجلى‭ ‬العنصرية‭ ‬الغربية‭ ‬وعنصرية‭ ‬‮«‬كيانه‮»‬‭ ‬المصطنع‭ ‬والمحتل‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬سقوطها‭ ‬وخارج‭ ‬شعاراتها‭ ‬الزائفة‭ ‬حول‭ ‬المساواة‭ ‬والحقوق‭!‬،‭ ‬حين‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ (‬تقييم‭ ‬قيمة‭ ‬الأرواح‭ ‬البشرية‭ ‬والدماء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حسب‭ ‬رؤيتهم‭ ‬اللاأخلاقية‭ ‬واللاإنسانية‭)! ‬دماؤهم‭ ‬وحدها‭ ‬مقدسّة‭ ‬أما‭ ‬دماء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والعرب‭ ‬بل‭ ‬والشعوب‭ ‬الأخرى،‭ ‬فهي‭ ‬رخيصة‭ ‬في‭ ‬نظرهم‭ ‬ولا‭ ‬قيمة‭ ‬لها‭! ‬بل‭ ‬أرواحهم‭ ‬هي‭ ‬مجرد‭ ‬أرواح‭ ‬‮«‬حيوانات‮»‬‭ ‬كما‭ ‬أطلقوا‭ ‬عليها‭ ‬بلسان‭ ‬ذات‭ ‬العنصرية‭ ‬الهمجية،‭ ‬ولهذا‭ ‬وطالما‭ ‬العالم‭ ‬يصمت‭ ‬أمام‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المنطق‭ ‬الهمجي‭ ‬والعنصري‭ ‬في‭ (‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬أرواح‭ ‬البشر‭) ‬والتي‭ ‬حسب‭ ‬الشرائع‭ ‬السماوية‭ ‬ودين‭ ‬الله،‭ (‬هي‭ ‬متساوية‭ ‬ولها‭ ‬ذات‭ ‬الحقوق‭)‬،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الله‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬ينطبق‭ ‬عليهم‭ ‬الشهادة‭ ‬كشهداء‭ ‬فلسطين،‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬أرضهم‭ ‬المغتصبة‭ ‬وعن‭ ‬مقدساتهم‭ ‬ودينهم،‭ ‬درجات‭ ‬عليا‭ ‬فهم‭ ‬عند‭ ‬ربهم‭ ‬أحياء‭ ‬يرزقون،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ (‬اختبار‭ ‬التمييز‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وفي‭ ‬الآخرة‭ ‬عند‭ ‬الله،‭ ‬بميزان‭ ‬الإيمان‭ ‬والتقوى‭ ‬والتضحية‭ ‬بالنفس‭ ‬لأهداف‭ ‬سامية‭)! ‬بل‭ ‬توعد‭ ‬الكفار‭ ‬والملحدين‭ ‬والمعتدين‭ ‬والقتلة‭ ‬ومغتصبي‭ ‬حقوق‭ ‬البشر،‭ ‬بسخطه‭ ‬وغضبه‭ ‬والجحيم‭! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬صهاينة‭ ‬العالم‭ ‬وهم‭ ‬يفسدون‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬بكل‭ ‬وسيلة‭ ‬شيطانية‭! ‬وليس‭ ‬في‭ ‬قلوبهم‭ ‬إلا‭ ‬شهوة‭ ‬القتل‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الهيمنة‭ ‬والنفوذ‭ ‬واستعباد‭ ‬البشر‭! ‬فهل‭ ‬أرواحهم‭ (‬الجحيمية‭) ‬هي‭ ‬الأعلى؟‭! ‬نعم‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الجحيم‭! ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬عندهم‭ ‬فقط‭ ‬بمنطق‭ (‬العنصرية‭ ‬المتمادية‭)!‬

{ ‭ ‬بين‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬الله‮»‬‭ ‬وميزان‭ ‬الغرب‭ ‬العنصري،‭ ‬تجري‭ ‬اليوم‭ ‬الأحداث‭ ‬الأشدّ‭ ‬ضراوة‭ ‬في‭ ‬عنصرية‭ ‬‮«‬الصهيونية‭ ‬المسيحية‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الصليبية‭ ‬الصهيونية‮»‬‭! ‬حثالة‭ ‬العالم‭ (‬أخلاقيًا‭ ‬وإنسانيًا‭) ‬نصبوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬عبر‭ ‬القوة‭ ‬سادة‭ ‬للعالم‭! ‬فيما‭ ‬الأبرياء‭ ‬والضحايا‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليهم‭ ‬وعلى‭ ‬دولهم‭ ‬بكل‭ ‬الوسائل‭ ‬الشيطانية‭ ‬والوحشية،‭ ‬فهؤلاء‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬لهم،‭ ‬ولا‭ ‬لأرواحهم،‭ ‬ولا‭ ‬لدمائهم‭!‬

في‭ ‬ميزان‭ (‬العدالة‭ ‬الإلهية‭) ‬التي‭ ‬تسري‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬الخلق،‭ ‬وفي‭ ‬شرائعه‭ ‬السماوية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ (‬التوراة‭ ‬الصحيحة‭ ‬والإنجيل‭ ‬الصحيح‭)‬،‭ ‬فإن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المتجبرّين‭ ‬والقتلة‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬قعر‭ ‬جهنم‭ ‬بسبب‭ (‬أرواحهم‭ ‬الفاسدة‭) ‬والمظلومين‭ ‬والشهداء‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مراتب‭ ‬الجنان‭!‬

هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يتطاولون‭ ‬على‭ ‬الله‭ ‬وعلى‭ ‬دينه‭ ‬وعلى‭ ‬خلقه،‭ ‬وعلى‭ ‬شرائعه‭ ‬كلها،‭ ‬ويفسدون‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬بهمجية‭ ‬القتل‭ ‬والإبادة‭ ‬والاعتداء،‭ ‬يرفعون‭ ‬أنفسهم‭ ‬إلى‭ (‬أعلى‭ ‬المراتب‭ ‬العنصرية‭) ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬فيما‭ ‬هم‭ ‬مغضوب‭ ‬عليهم‭! ‬والكبرياء‭ ‬والعِزّة‭ ‬لله‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬لغيره‭!‬

{ ‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬اليوم‭ ‬يدور‭ ‬مجدّدًا‭ ‬على‭ (‬بوصلة‭ ‬فلسطين‭) ‬وعلى‭ ‬بوصلة‭ ‬غزة‭! ‬

وشعوب‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الشعوب‭ ‬الغربية،‭ ‬تفضح‭ ‬فساد‭ ‬منطق‭ ‬قادتهم‭ ‬وعنصريتهم‭ ‬وفساد‭ ‬نظامهم،‭ ‬الدولي،‭ ‬وفلسفة‭ ‬حضارتهم‭ ‬التي‭ ‬انكشفت‭ ‬شعاراتها‭ ‬الخاوية‭ ‬بأكبر‭ ‬انكشاف‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غزة‭ ‬المدمّرة،‭ ‬وفوق‭ ‬دماء‭ ‬أطفالها‭! ‬كل‭ ‬الشعوب‭ ‬تصرخ‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ (‬لا‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬دم‭ ‬إنساني‭ ‬وآخر‭! ‬ولا‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬روح‭ ‬إنسانية‭ ‬وأخرى‭! ‬وأن‭ ‬منطق‭ ‬القوة‭ ‬ووحشيتها‭ ‬لا‭ ‬

تُعطي‭ ‬ميزة‭ ‬للأرواح‭ ‬الظالمة‭ ‬إلا‭ ‬كونها‭ ‬أنها‭ ‬متميزة‭ ‬بالدناسة‭ ‬والانحطاط‭ ‬الإنساني‭ ‬والأخلاقي‭)! ‬وإن‭ ‬أرادوا‭ ‬الحقيقة‭ ‬فدماؤهم‭ ‬ليست‭ ‬زرقاء،‭ ‬ولكنها‭ ‬ازرقت‭ ‬بسواد‭ ‬ودنس‭ ‬الجرائم‭ ‬والخطايا‭ ‬والإفساد‭ ‬في‭ ‬الأرض،‭ ‬وكذلك‭ ‬هي‭ ‬أرواحهم‭! ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬تمييز‭ ‬بين‭ ‬روح‭ ‬ورح‭ ‬فهي‭ ‬لصالح‭ ‬الأرواح‭ ‬والدماء‭ ‬البريئة‭ ‬والطفولة‭ ‬الموءودة‭ ‬بقنابلهم‭ ‬الفتاكة،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬سفكها‭ ‬كل‭ ‬لحظة،‭ ‬وهي‭ ‬عند‭ ‬الله‭ ‬وميزان‭ ‬عدالته‭ ‬مكانها‭ ‬أعلى‭ ‬الدرجات،‭ ‬وهي‭ ‬مكانة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬الجنة،‭ ‬فلينظروا‭ ‬أين‭ ‬هي‭ ‬أرواحهم‭ ‬في‭ ‬الدنيا‭ ‬والأخرة؟‭!‬

{ ‭ ‬هذه‭ ‬شريعة‭ ‬مَن‭ ‬خلق‭ ‬الإنسان‭ ‬والخلق‭ ‬كله‭!‬،‭ ‬وهذا‭ ‬منطق‭ ‬عدالته‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬الحق‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬فلسفة‭ ‬البشر‭ ‬الفاسدة،‭ ‬وبعيدًا‭ ‬عن‭ ‬منطق‭ ‬العبد‭ ‬الذي‭ ‬تجبرّ،‭ ‬فأعلن‭ ‬نفسه‭ ‬إلها‭ ‬في‭ ‬الأرض‭! ‬واعتبر‭ (‬دمه‭ ‬المدنس‭ ‬بالجرائم‭) ‬وروحه‭ ‬المدنسة‭ (‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬والأكثر‭ ‬قيمة‭!) ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬أو‭ ‬منطق‭! ‬وبهذا‭ (‬السخف‭ ‬المركب‭) ‬في‭ ‬منطقهم‭ ‬العنصري،‭ ‬يحاولون‭ ‬تطويع‭ ‬عقل‭ ‬العالم‭ ‬على

تقبلّ‭ ‬انحرافهم‭ ‬العقلي‭ ‬والإنساني،‭ ‬وتعويد‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬مجازرهم‭ ‬ونازيتهم‭ ‬وبشاعة‭ ‬فلسفتهم،‭ ‬وعدالة‭ ‬موازينهم‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬فلسفة‭ ‬التفرقة‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬وأرواحهم‭ ‬ودمائهم؟‭ ‬وبكذب‭ ‬الكاذبين‭ ‬والأفاقين‭!‬

لله‭ ‬درّك‭ ‬يا‭ ‬فلسطين‭! ‬ولله‭ ‬درّك‭ ‬يا‭ ‬غزة‭! ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬كل‭ ‬الملفات‭ (‬السياسية‭ ‬والإنسانية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والفلسفية‭) ‬بدماء‭ ‬أطفالك‭ ‬وشهدائك‭! ‬لقد‭ ‬كشفت‭ ‬كل‭ ‬العورات‭ ‬في‭ (‬النظام‭ ‬الدولي‭) ‬وفي‭ ‬قتلة‭ ‬البشرية‭!‬

حتى‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬كلام‭ ‬يفضح‭ ‬ما‭ ‬يفعلون‭ ‬كما‭ ‬فضحتهم‭ ‬دماء‭ ‬الضحايا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غزة‭! ‬ولا‭ ‬شريعة‭ ‬تعلو‭ ‬على‭ ‬شريعة‭ ‬الله‭! ‬ولا‭ ‬ميزان‭ ‬يقف‭ ‬أمام‭ ‬ميزان‭ ‬عدالته‭! ‬ومهما‭ ‬قالوا‭ ‬فإن‭ ‬أرواحهم‭ ‬امتلأت‭ ‬بالخطايا‭ ‬ليغطي‭ ‬سوادها‭ ‬العالم‭ ‬كله‭!‬