Tuesday, 31 October 2023 04:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


للتاريخ.. ماذا قال وزير الخارجية البحريني..؟؟

10/30/2023 7:10:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬قام‭ ‬بمثل‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬الآن؟‭ ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬فلسطين‭ ‬قضيته‭ ‬الكبرى‭ ‬وقام‭ ‬بمثل‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؟

هل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬قام‭ ‬رئيسه‭ ‬بتأكيد‭ ‬الحق‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬خلال‭ ‬زياراته‭ ‬الخارجية‭ ‬الرسمية؟‭ ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬لقاءاته‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأجانب‭ ‬وفي‭ ‬جلسات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬فلسطين‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين؟‭ ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬استغل‭ ‬واستثمر‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭ ‬والفلسطينيين؟‭ ‬وهل‭ ‬شارك‭ ‬بلد‭ ‬مثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الخليجية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬فلسطين‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رسميا‭ ‬وبرلمانيا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم؟

ثم‭ ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬أطلق‭ ‬حملة‭ ‬تبرعات‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بتوصيلها‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬ضمن‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؟‭ ‬وهل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مساجده‭ ‬ومنابره‭ ‬تدعو‭ ‬دعاء‭ ‬القنوت‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭..‬؟‭ ‬وهل‭ ‬وهل‭ ‬وهل‭..‬؟؟‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬مواقفها‭ ‬التاريخية‭ ‬الثابتة،‭ ‬وهذه‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬دبلوماسيتها‭ ‬الفاعلة،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬العربي‭.. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نعتز‭ ‬ونفتخر‭ ‬بمواقفنا‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭.‬

ثم‭ ‬نأتي‭ ‬للسؤال‭ ‬المحوري‭ ‬المهم‭: ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬خارجيته‭ ‬بالمخاطرة‭ ‬بنفسه،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة،‭ ‬وقام‭ ‬بزيارة‭ ‬لفلسطين‭ ‬ولقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني؟‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬تحيات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وأكد‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الثابت‭ ‬تجاه‭ ‬قضية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬ودعم‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية‭.. ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينال‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقه‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬ترابه‭ ‬الوطني‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وفقًا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬ودعوة‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وعدم‭ ‬التصعيد،‭ ‬وضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬لأهالي‭ ‬القطاع‭ ‬لتخفيف‭ ‬معاناتهم،‭ ‬وتأكيد‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرافض‭ ‬للحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬غزة،‭ ‬وتهجيرهم‭ ‬من‭ ‬أراضيهم،‭ ‬وإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وإدانة‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬أرواح‭ ‬بريئة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬أساسية،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحفظها‭ ‬جيدا،‭ ‬وسوف‭ ‬يتذكرها‭ ‬التاريخ‭ ‬دائما،‭ ‬تقديرا‭ ‬للرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬في‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الحكيمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وهي‭: ((‬إن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬متحدًا‭ ‬ضد‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والعجز‭ ‬والمدنيين‭ ‬أينما‭ ‬كانوا،‭ ‬لأن‭ ‬موتهم‭ ‬لن‭ ‬يحل‭ ‬القضايا‭ ‬الأساسية،‭ ‬بل‭ ‬سيغذي‭ ‬أجيال‭ ‬مليئة‭ ‬بالغضب‭ ‬والتعطش‭ ‬للانتقام‭)).. ‬وهذه‭ ‬الكلمة‭ ‬التاريخية‭.. ‬هي‭ ‬جوهر‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والصراع‭ ‬الدائم‭. ‬

MENAFN30102023000055011008ID1107338727

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث