للتاريخ.. ماذا قال وزير الخارجية البحريني..؟؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬قام‭ ‬رئيسه‭ ‬بتأكيد‭ ‬الحق‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬خلال‭ ‬زياراته‭ ‬الخارجية‭ ‬الرسمية؟‭ ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬لقاءاته‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأجانب‭ ‬وفي‭ ‬جلسات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬فلسطين‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين؟‭ ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬استغل‭ ‬واستثمر‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭ ‬والفلسطينيين؟‭ ‬وهل‭ ‬شارك‭ ‬بلد‭ ‬مثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الخليجية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬فلسطين‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رسميا‭ ‬وبرلمانيا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم؟

ثم‭ ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬أطلق‭ ‬حملة‭ ‬تبرعات‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بتوصيلها‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬ضمن‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؟‭ ‬وهل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مساجده‭ ‬ومنابره‭ ‬تدعو‭ ‬دعاء‭ ‬القنوت‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭..‬؟‭ ‬وهل‭ ‬وهل‭ ‬وهل‭..‬؟؟‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬مواقفها‭ ‬التاريخية‭ ‬الثابتة،‭ ‬وهذه‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬دبلوماسيتها‭ ‬الفاعلة،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬العربي‭.. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نعتز‭ ‬ونفتخر‭ ‬بمواقفنا‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭.‬

ثم‭ ‬نأتي‭ ‬للسؤال‭ ‬المحوري‭ ‬المهم‭: ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬خارجيته‭ ‬بالمخاطرة‭ ‬بنفسه،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة،‭ ‬وقام‭ ‬بزيارة‭ ‬لفلسطين‭ ‬ولقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني؟‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬تحيات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وأكد‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الثابت‭ ‬تجاه‭ ‬قضية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬ودعم‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية‭.. ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينال‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقه‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬ترابه‭ ‬الوطني‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وفقًا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬ودعوة‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وعدم‭ ‬التصعيد،‭ ‬وضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬لأهالي‭ ‬القطاع‭ ‬لتخفيف‭ ‬معاناتهم،‭ ‬وتأكيد‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرافض‭ ‬للحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬غزة،‭ ‬وتهجيرهم‭ ‬من‭ ‬أراضيهم،‭ ‬وإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وإدانة‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬أرواح‭ ‬بريئة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬أساسية،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحفظها‭ ‬جيدا،‭ ‬وسوف‭ ‬يتذكرها‭ ‬التاريخ‭ ‬دائما،‭ ‬تقديرا‭ ‬للرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬في‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الحكيمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وهي‭: ((‬إن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬متحدًا‭ ‬ضد‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والعجز‭ ‬والمدنيين‭ ‬أينما‭ ‬كانوا،‭ ‬لأن‭ ‬موتهم‭ ‬لن‭ ‬يحل‭ ‬القضايا‭ ‬الأساسية،‭ ‬بل‭ ‬سيغذي‭ ‬أجيال‭ ‬مليئة‭ ‬بالغضب‭ ‬والتعطش‭ ‬للانتقام‭)).. ‬وهذه‭ ‬الكلمة‭ ‬التاريخية‭.. ‬هي‭ ‬جوهر‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والصراع‭ ‬الدائم‭. ‬