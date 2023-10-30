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محروقة

10/30/2023 7:10:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هل‭ ‬اختارت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬قضية‭ ‬فلسطين‭ ‬بنيران‭ ‬الأرض‭ ‬المحروقة‭ ‬أمام‭ ‬عيون‭ ‬العالم‭ ‬وصمته‭.‬

هذا‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أمامنا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬أجمع،‭ ‬العالم‭ ‬العاجز‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬قوانينه‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالدول‭ ‬العظمى‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تحميه‭ ‬الدول‭ ‬العظمى‭.‬

نحن‭ ‬الآن‭ ‬نتشدق‭ ‬بأننا‭ ‬دول‭ ‬متحضرة‭ ‬ونحل‭ ‬مشاكلنا‭ ‬بالحوار‭ ‬وحماية‭ ‬أرواح‭ ‬المدنيين‭ ‬ونحافظ‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬وحقوقهم‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬كله‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬غمضة‭ ‬عين‭ ‬حين‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالدول‭ ‬العظمى‭ ‬أو‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬حينها‭ ‬تنهار‭ ‬القوانين‭ ‬والمواثيق‭ ‬ويصبح‭ ‬كل‭ ‬أمر‭ ‬حلالا‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬وحرق‭ ‬وإبادة‭ ‬لآلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬ومن‭ ‬صب‭ ‬القنابل‭ ‬على‭ ‬الرؤوس‭ ‬ليلا‭ ‬ونهارا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬يوما‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬إسرائيل‭ ‬راغبة‭ ‬في‭ ‬المزيد،‭ ‬لم‭ ‬تشبع‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬دماء‭ ‬الأطفال‭ ‬ولا‭ ‬أشلائهم‭ ‬وتريد‭ ‬المزيد‭.‬

وحين‭ ‬يصمت‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬الجرائم‭ ‬يتمادى‭ ‬المجرم‭ ‬في‭ ‬إجرامه‭ ‬ولا‭ ‬يوقفه‭ ‬شيء‭ ‬سوى‭ ‬انتقام‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬يمهل‭ ‬ولا‭ ‬يهمل،‭ ‬وعزيمة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لا‭ ‬تقوى‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬كسرها‭ ‬حيث‭ ‬تقول‭ ‬إحدى‭ ‬العجائز‭ ‬الفلسطينيات‭ ‬احرقوا‭ ‬واقتلوا‭ ‬لن‭ ‬تموت‭ ‬القضية‭ ‬سوف‭ ‬نطلب‭ ‬من‭ ‬أبنائنا‭ ‬أن‭ ‬يلدوا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأبناء‭ ‬وأن‭ ‬يواصلوا‭ ‬الدرب‭ ‬بكل‭ ‬وسيلة‭ ‬ومن‭ ‬سار‭ ‬على‭ ‬الدرب‭ ‬وصل‭.‬

أما‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬صم‭ ‬أذنيه‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬فهو‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬وليتذكر‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتحدث‭ ‬عنه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أو‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬هو‭ ‬محض‭ ‬هراء‭.‬

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