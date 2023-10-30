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قـريـبـا.. تـطـبـيـقـات تـسـمـح لمستخدميها باستخدام الرموز التعبيرية في كلمات المرور

10/30/2023 7:10:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنترنت‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬ستتيح‭ ‬لمسخدميها‭ ‬قريبًا‭ ‬استعمال‭ ‬الرموز‭ ‬التعبيرية‭ ‬في‭ ‬كلمات‭ ‬المرور‭. ‬وفي‭ ‬حديث‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬صن‮»‬‭ ‬قال‭ ‬‮«‬ستان‭ ‬كامينسكي‮»‬‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬العملاقة‭ ‬‮«‬كاسبيرسكي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬استعمال‭ ‬الرموز‭ ‬التعبيرية‭ ‬في‭ ‬كلمات‭ ‬المرور‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سرية‭ ‬وأمن‭ ‬المستخدمين،‭ ‬لأن‭ ‬كلمات‭ ‬مرورهم‭ ‬ستصبح‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يحاول‭ ‬القراصنة‭ ‬سرقة‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أحرف‭ ‬وأرقام‭ ‬وعلامات‭ ‬ترقيم،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬اختلاف‭ ‬لكل‭ ‬رمز‭ ‬يحتاجون‭ ‬تجربته،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إضافة‭ ‬رمز‭ ‬تعبيري‭ ‬لكلمة‭ ‬المرور‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬سيجبر‭ ‬القراصنة‭ ‬على‭ ‬اختبار‭ ‬نحو‭ ‬3700‭ ‬متغير‭ ‬لكل‭ ‬رمز‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮»‬من‭ ‬حيث‭ ‬التعقيد،‭ ‬فإن‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬رموز‭ ‬مختلفة‭ ‬تعادل‭ ‬كلمة‭ ‬مرور‭ ‬عادية‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬أحرف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬7‭ ‬رموز‭ ‬تعبيرية‭ ‬تعادل‭ ‬كلمة‭ ‬مرور‭ ‬قوية‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬حرفًا‭ ‬عاديًّا‮«‬‭. ‬وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬أشار‭ ‬كامينسكي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حفظ‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬تعبيرية‭ ‬أسهل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أحرف‭ ‬وأرقام‭ ‬وعلامات‭ ‬ترقيم‭. ‬قال‭ ‬كامينسكي‭ ‬إن‭ ‬استعمال‭ ‬كلمات‭ ‬المرور‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬تعبيرية‭ ‬ممكن‭ ‬أن‭ ‬يؤخر‭ ‬المستخدم‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬تسجيل‭ ‬الدخول‭ ‬بسرعة‭ ‬على‭ ‬التطبيقات‭ ‬أو‭ ‬المنصات،‭ ‬كما‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬كلمات‭ ‬السر‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬للكشف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬من‭ ‬يجلس‭ ‬إلى‭ ‬جانبك‭.
‬وأكد‭ ‬كامينسكي‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬الوسط‭ ‬والمعقول‭ ‬هو‭ ‬إضافة‭ ‬رمز‭ ‬تعبيري‭ ‬أو‭ ‬اثنين‭ ‬إلى‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭ ‬لزيادة‭ ‬تعقيدها،‭ ‬وتضمين‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬منها‭ ‬بالحروف‭ ‬أو‭ ‬الأرقام‭.‬

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