قـريـبـا.. تـطـبـيـقـات تـسـمـح لمستخدميها باستخدام الرموز التعبيرية في كلمات المرور
التاريخ
10/30/2023 7:10:40 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشف خبراء في مجال الإنترنت أن العديد من التطبيقات ستتيح لمسخدميها قريبًا استعمال الرموز التعبيرية في كلمات المرور. وفي حديث له مع موقع «صن» قال «ستان كامينسكي» الخبير في شركة الأمن السيبراني العملاقة «كاسبيرسكي» إن استعمال الرموز التعبيرية في كلمات المرور من شأنه المحافظة على سرية وأمن المستخدمين، لأن كلمات مرورهم ستصبح أكثر تعقيدا. وأضاف «عندما يحاول القراصنة سرقة كلمة المرور التي تحتوي على أحرف وأرقام وعلامات ترقيم، فإن هناك أقل من 100 اختلاف لكل رمز يحتاجون تجربته، لكن في حال إضافة رمز تعبيري لكلمة المرور الخاصة بك فإن ذلك سيجبر القراصنة على اختبار نحو 3700 متغير لكل رمز». وتابع »من حيث التعقيد، فإن كلمة المرور المكونة من 5 رموز مختلفة تعادل كلمة مرور عادية مكونة من 9 أحرف، في حين أن 7 رموز تعبيرية تعادل كلمة مرور قوية مكونة من 13 حرفًا عاديًّا«. وإضافة إلى ما سبق أشار كامينسكي إلى أن حفظ كلمة المرور المكونة من رموز تعبيرية أسهل بكثير من تلك التي تحتوي على أحرف وأرقام وعلامات ترقيم. قال كامينسكي إن استعمال كلمات المرور التي تتكون من رموز تعبيرية ممكن أن يؤخر المستخدم الذي يحاول تسجيل الدخول بسرعة على التطبيقات أو المنصات، كما قد تصبح كلمات السر الخاصة بك أكثر سهولة للكشف من قبل من يجلس إلى جانبك.
وأكد كامينسكي أن الحل الوسط والمعقول هو إضافة رمز تعبيري أو اثنين إلى كلمة المرور الخاصة بك لزيادة تعقيدها، وتضمين ما تبقى منها بالحروف أو الأرقام.
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